Nuevo León

Sigma recibe el distintivo 'Hecho en Nuevo León'

Nuevo León otorgó el distintivo 'Hecho en Nuevo León' a la empresa Sigma, líder en la elaboración, comercialización y distribución de alimentos

  • 19
  • Octubre
    2025

El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Economía, otorgó el distintivo “Hecho en Nuevo León” a la empresa Sigma, líder en la elaboración, comercialización y distribución de alimentos, en reconocimiento a su aportación al fortalecimiento de la economía local y su compromiso con la manufactura de productos de alta calidad en la entidad.

Durante la ceremonia, la secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha, destacó la trayectoria de Sigma como una de las empresas más emblemáticas de la industria alimentaria de Nuevo León.

“Sigma representa el talento, la innovación y la competitividad que caracterizan a Nuevo León. Este reconocimiento es un testimonio del valor que tiene producir en nuestro estado y del impacto positivo que generan las empresas que apuestan por la calidad local”, señaló Rocha Nieto.

En representación de la compañía, Ramón Escobar Zamorano, director de Producción de Sigma México, recibió el distintivo y agradeció a las autoridades estatales por el reconocimiento.

“Nos sentimos profundamente orgullosos de recibir este reconocimiento que refleja el esfuerzo diario de nuestros colaboradores y nuestro compromiso con seguir impulsando el desarrollo industrial de Nuevo León”, expresó.

Como parte del reconocimiento, Sigma incorporará el sello “Hecho en Nuevo León” en productos de marcas como La Norteñita, reafirmando su compromiso con la producción local y con la calidad que distingue a la industria neoleonesa.

El distintivo forma parte de la estrategia de la Secretaría de Economía para fortalecer la identidad productiva del estado, reconocer a las empresas que manufacturan productos terminados en la entidad y promover la integración en cadenas de valor locales.

El evento se realizó en el Centro Global de Tecnología de Sigma, en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), donde la empresa desarrolla proyectos de biotecnología y nuevas tecnologías aplicadas a la industria alimentaria.


