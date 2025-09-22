Cerrar X
Nuevo León

Sigue aeronave en lugar del accidente; esperan a AFAC para retiro

Personal de distintas corporaciones resguardan el sitio en espera a que la Agencia inicie con las investigaciones para determinar las causas del siniestro

  • 22
  • Septiembre
    2025

A más de 24 horas de que se registrara el accidente aéreo que dejó como saldo a dos personas sin vida: la conductora de noticias, Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros, la unidad continúa en el lugar de los hechos.

Específicamente, la aeronave se encuentra a un costado del Río Pesquería, en lo que parece ser una pista de aterrizaje, en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio García. 

Se espera que sea la Agencia Federal de Aviación Civil, quien acuda para retirar los restos de la avioneta que quedó en dos partes. 

cd062fb8-9263-4e89-bc0e-4eca228b09d9.jpg

La zona es custodiada por elementos de la Policía de García. Hasta el día de ayer se registró la presencia de elementos de la Fiscalía del Estado, agentes ministeriales y periciales, quienes iniciaron con las investigaciones pero será la Agencia de Avaición quienes, además de retirar la aeronave, determine si hubo alguna falla mecánica. 

La aeronave accidentada era una tipo Cessna 150M, presuntamente de la escuela aeronáutica, propiedad determine la empresa Centros de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán A.C.


