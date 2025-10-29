Sigue sin ser extraditado socio de Grupo Peak detenido en España

A casi un mes de que fuera detenido en España Víctor Hugo “N”, socio del Grupo Peak, señalado por cometer fraudes millonarios en el municipio de San Pedro, continúa sin ser extraditado a México.

De acuerdo con el fiscal general del Estado, Javier Flores, la Fiscalía de Nuevo León mantiene activo el proceso conforme a los lineamientos solicitados por el gobierno español, principalmente en la integración y envío de documentación requerida.

“Se está haciendo copia y certificado de las carpetas que tenemos y se está en trámite para lograr la extradición”, informó el fiscal al término de la reunión de seguridad realizada en Palacio de Gobierno.

Las autoridades estatales esperan que, una vez concluido el trámite, Víctor Hugo “N” sea extraditado para enfrentar a la justicia en Nuevo León. Sin embargo, mientras el proceso continúa, las denuncias formales siguen en aumento.

El último corte de la Fiscalía del estado reportó casi cien denuncias, con un monto total reclamado que supera los 200 millones de pesos.

En cuanto al otro socio de Grupo Peak, Arturo “N”, también acusado por los mismos fraudes, las autoridades no han logrado localizarlo.

“No, (no se sabe de Arturo “N” algún dato), se están haciendo las alertas ahí de migraciones”, añadió el fiscal Flores, al señalar que la Interpol mantiene activa la ficha roja para su localización, pues se tiene confirmado que no se encuentra en el país.

