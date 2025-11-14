Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero

Ni permiso tiene, y sin embargo, muy campante, desde el pasado 24 de octubre, la desarrolladora “Inmobiliaria Espacios” empezó a prevender los departamentos de su proyecto Torres Sendero, los cuales estarían ubicados en el municipio de Escobedo, según muestra en su sitio oficial, donde incluso publicó a algunos supuestos clientes realizando sus primeros pagos.

Lo cierto es que la empresa propiedad de José Antonio Treviño Posada no tiene ningún tipo de permiso por parte de Escobedo, según confirmó el propio municipio.

Incluso, este jueves, el alcalde de ese municipio, Andrés Mijes, advirtió en entrevista que si todo el terreno, o una fracción de este, en el que se proyectan construir 21 torres para 1,680 departamentos, está dentro del Área Natural Protegida (ANP), la solicitud será rechazada.

Previamente, en un comunicado, el municipio reveló que la empresa ingresó a su Secretaría de Desarrollo Urbano un “proceso administrativo” para solicitud de permisos, pero que está detenido porque la empresa “Inmobiliaria Espacios” no ha presentado las autorizaciones de la Semarnat y el estado en materia de cambio de uso de suelo y de impacto ambiental.

“Dicho trámite se encuentra incompleto y no ha podido avanzar, ya que la desarrolladora no ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni el Estudio Técnico Justificativo (ETJ), requisitos fundamentales emitidos por el estado y la federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Semarnat".

“Estos documentos son indispensables para evaluar los posibles efectos ecológicos y determinar la viabilidad de cualquier proyecto urbano dentro del territorio municipal”, indica el texto.

En entrevista, Mijes abundó que, si llegaran a cumplir con esos requisitos, el municipio pondría lupa en el tema y no autorizarían que se construya dentro de la ANP.

“Quiero ser muy enfático y contundente con ese tema: no hemos otorgado un solo permiso a ese desarrollo".

“Y también quiero ser muy enfático: en el Área Natural Protegida no se puede construir, así de sencillo, para que los vecinos ahí, de Lomas de Aztlán, tengan la certeza, todos los de San Genaro, tengan la certeza de que no vamos a permitir que se dañe el Área Natural Protegida”, indicó.

Pero aun así, hasta este jueves seguía la preventa de los departamentos y en redes sociales se ofrecían descuentos de Buen Fin, según se lee en una publicación en redes sociales.

“Aprovecha el Buen Fin en Torres Sendero; solo esta semana de noviembre, descuentos únicos del 7 al 17 de noviembre”, indica la publicación.

El Horizonte constató en llamada con uno de los vendedores que sigue la comercialización.

El vendedor de nombre César Martínez afirmó que ya se prevendieron alrededor de 20 departamentos de una torre, los cuales se pueden separar con $20,000 pesos y dando un enganche del 10% del costo.

Las unidades van desde los $1.5 hasta los 3.6 millones de pesos y detalló los esquemas de pago.

También afirmó que ya tienen todos los permisos y que las torres se construirán a lo largo de 10 años.

“Ahorita de los 80 tenemos ya como veintitantas separaciones, ya algunos clientes que nos han avanzado firmar; nos quedan alrededor de unas 57 unidades disponibles. En el plan de pagos separamos con $20,000 y damos un 10% de enganche inicial, que en este caso serían como $200,000, y luego otro 20% del valor de la unidad; se van a dar 18 mensualidades y el 70% se liquida a la escrituración".

“Los permisos iniciales, como las actividades agua, luz, gas, eh, algo de movilidad, de transporte, este ya, ya contamos con ellos. Hasta que no tengamos terminado el departamento ya listo para escriturar, tentativamente sería la última mensualidad; sería en mayo del 27, más o menos como en junio, julio del 27”.

El pasado martes, El Horizonte dio a conocer que se proyecta construir 21 torres en el Cerro del Topo Chico, que es un área natural protegida; esto, a decir de activistas, dañará el hábitat de cientos de especies, algunas en peligro de extinción.

Y es que el Cerro del Topo Chico es una ANP desde el año 2000 porque además sirve como centro de recarga de los acuíferos de la cuenca del río Pesquería.

Documentos en poder de El Horizonte identifican la razón social de esta inmobiliaria como Promotora de Inmuebles Linda Vista SA de CV, con dirección en Jerónimo Treviño 917 oriente en el centro de Monterrey.

En su sitio oficial, Torres Sendero da por hecho que la obra se ejecutará y hasta muestra las fotografías de personas que ya dieron sus pagos en el esquema de preventas.

“El gran evento de lanzamiento Torres Sendero 2025 fue una noche memorable que marcó el inicio oficial del proyecto; reunió a inversionistas, aliados y al equipo de Inmobiliaria Espacios para presentar la visión, el diseño y el futuro de Torres Sendero".

“Torres Sendero es más que un desarrollo inmobiliario; es la historia de una visión que creció desde cero hasta convertirse en símbolo de confianza, progreso y futuro”, señala en su sitio oficial.

En el evento del 24 de octubre, realizado en un hotel de Valle Oriente, se ve la presencia del alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel, pero no de ninguna autoridad de Escobedo.

“No tienen nada, ellos no han tramitado nada, no sabemos por qué ya lo anunciaron si ni siquiera han tramitado nada”, indicó una fuente municipal.

Es común que los desarrolladores prevendan departamentos sin tener permisos, pero expertos en materia inmobiliaria sostienen que es sumamente riesgoso para los inversionistas porque puede ser que finalmente el proyecto no se concrete y los dejen “bailando” en el aire.

En la actualidad, en el Congreso del estado, se empuja una legislación en materia de preventas que obligará a tener los permisos de todo tipo, tanto municipales como el Manifiesto de Impacto Ambiental de la Semarnat, para empezar a construir.

Clausuran desmonte

El Horizonte realizó un recorrido en la ubicación del terreno donde se edificarán las 21 torres que albergarán 1,680 departamentos y presuntamente tendrán diversas amenidades de lujo, y tan solo se encontró una retroexcavadora abandonada con un sello de suspensión por parte de las autoridades municipales.

El municipio señaló que en agosto pasado detectaron que una máquina estaba retirando basura y vegetación sin permiso alguno, por lo que se procedió a suspenderla y darle vista al estado.

No se especificó si la máquina es parte de ese proyecto de Torres Sendero.

Hasta el momento, la máquina sigue en las mismas condiciones.

