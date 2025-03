‘Sin querer queriendo’, dejan a NL sin elección de jueces locales

Mientras que la mayoría de los estados de la República Mexicana también van a elegir el próximo 1 de junio a sus jueces y magistrados locales, además de los federales, en Nuevo León la decisión se postergó.

En este estado sólo habrá elección de juzgadores federales, pero no de los locales, debido a que no se homologó la ley local con la federal.

Aparentemente, esto fue porque las fuerzas políticas en el Congreso estatal no se pusieron de acuerdo para adaptar la legislación local con la federal, pero, según voces, otra posibilidad es que el bloque PRI-PAN —que tiene la mitad de los votos necesarios para dicha reforma— lo haya dejado pasar para que no se renovara este año el Poder Judicial de Nuevo León.

Voces de activistas como José Múzquiz, quien presentó una iniciativa sobre el tema, señalan que esos partidos están “pateando el bote” porque buscan proteger intereses creados, pues ellos controlan actualmente el Poder Judicial Local con Arturo Salinas al frente.

La reforma constitucional al Poder Judicial Federal, aprobada el 11 de septiembre del 2024 por el Congreso de la Unión, no sólo obliga a elegir mediante voto popular a jueces y magistrados federales, sino que también manda a los estados a que reformen su Constitución para que ocurra lo mismo con sus juzgadores locales.

Para ello, se les dio 180 días de plazo, que contados a partir del 15 de septiembre, cuando se publicó la reforma, concluyeron el pasado 14 de marzo.

Así, 17 de 32 congresos estatales sí aprobaron su reforma y tendrán elección de jueces locales, pero en Nuevo León el tema ni siquiera se ha abordado en comisiones y pinta para largo porque para aprobarla se necesitan dos vueltas por tratarse de una reforma constitucional.

De hecho, se manejó que por no haberla aprobado a tiempo, la elección podría realizarse hasta el 2027, para empatarla con la intermedia federal y la local de gobernador, alcaldes y diputados, pero el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, le dijo a El Horizonte que existe la posibilidad de que ni siquiera se realicen ese año.

“Los asesores que he consultado dicen que es mejor esperar a ver cómo se aplica la (elección) federal el próximo mes de junio, para ver los ajustes que se harían con ideas de la práctica realizada".

“Y creo que no es bueno reunir las elecciones electorales del 2027 con las judiciales aquí en Nuevo León”, dijo De la Fuente.

Múzquiz, quien es parte de la asociación “Piensa Verde Nuevo León”, presentó la primera iniciativa de reforma judicial desde finales del año pasado, y él es quien acusa que el PRI y PAN están “bloqueando” la reforma “para proteger intereses”.

“Si PRI y PAN buscaran aprobarlo, ya lo hubieran hecho; por el contrario, están tratando de bloquear el asunto lo más que puedan para salvaguardar algunos intereses".

“Hasta que los obliguen (la van a aprobar), porque ya saben que no pasa nada cuando se pasan en los tiempos. No sé si te acuerdes de que han existido otras ocasiones en las que el Congreso ha incumplido y realmente no pasa nada, o sea, los legisladores, pues se quedan tan tranquilos porque no hay rendición de cuentas”, señaló el activista.

Este lunes, El Horizonte dio a conocer que a nivel federal sí habrá elecciones, pero en un contexto de desinformación, pues a pesar de la cercanía con la elección que es el 1 de junio, se desconoce la manera de votar, los candidatos y la operación del proceso eleccionario.

¿Elección hasta el 2028 en NL?

El incumplimiento por parte del Congreso local del decreto de homologar la reforma judicial federal a la constitución local postergaría las elecciones del Poder Judicial de Nuevo León hasta el 2028.

La diputada local de Morena, Anylú Bendición Hernández, indicó que se proyecta que las elecciones del Poder Judicial del Estado se posterguen hasta el 2028, debido a que también hay elecciones de cargos populares como la gubernatura, alcaldías y Congreso local, lo cual complicaría la operación.

“Hablando en corto con otras fuerzas políticas, consideramos que sí es complejo en el 2027 porque habrá también elecciones locales, elección a gobernador o gobernadora, alcaldes, etcétera; entonces ya es la operación de la votación. Tendría que haber una mesa para votar, como siempre se hace, y otra para los jueces y magistrados".

“Entonces es complejo, incluso estamos pensando la posibilidad de mandar hasta el 2028 la primera votación al Poder Judicial en Nuevo León”, agregó la diputada.

El pasado 4 de febrero, los diputados de Morena presentaron la iniciativa para homologar la reforma judicial y pusieron como fecha tentativa para las primeras elecciones fuera en el 2027.

“Aquí todavía no tenemos homologada la reforma, por lo cual este año no podrían llevarse a cabo las elecciones a nivel local. Va a ser importante que hablemos todas las fuerzas, también para ponernos de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral, que es quien organiza las elecciones, para ver cuándo se tienen que hacer”, indicó Anylú Bendición Hernández.

El diputado coordinador de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Flores, puntualizó que la reforma debe de salir lo antes posible porque es un decreto presidencial; sin embargo, sí se debe de analizar qué es lo mejor para Nuevo León.

“Sobre la Reforma Judicial existen algunos proyectos de iniciativas presentadas en el Congreso Local y lo que nos toca es seguir analizando el tema".

“Debe tomarse con toda la seriedad y debe hacerse un estudio a fondo de qué es lo que más le conviene a Nuevo León para la elección de magistraturas y juzgadores locales”, dijo el diputado de Movimiento Ciudadano.

En Nuevo León se tendrán que elegir 180 cargos de magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado y del Tribunal Estatal Electoral.

Estos sí aprobaron la reforma judicial

Los estados que sí aprobaron la reforma y tendrán elección de jueces locales son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Comentarios