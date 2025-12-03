Sobrevive a explosión en Pesquería, pero podría perder la vista

A Óscar René Muñoz Rodríguez no le tocaba morir el día de la explosión en el municipio de Pesquería. Ese día, de hecho, celebraba su cumpleaños número 35.

Sin embargo, el estallido de la pólvora almacenada ilegalmente frente a su casa le provocó una severa lesión en el ojo izquierdo.

Tras la explosión, Óscar tuvo que pagar 25 mil pesos para una operación urgente de retina, además de medicamentos. Aunque ya fue intervenido, aún no sabe si podrá conservar la vista.

“El doctor dice que debo guardar reposo. No descarta que pueda perder la visión. Los próximos 15 días serán fundamentales”, explicó.

Además del daño ocular, presenta otras lesiones en el cuerpo.

Los paramédicos que acudieron a la zona presuntamente minimizaron su caso y lo catalogaron como “código verde”, por lo que él mismo decidió acudir a un hospital privado.

“Me dijeron que eran más importantes los que no podían caminar, los que tenían quemaduras. Por eso preferí irme por mi lado”, relató.

Su situación económica es complicada: hace unos días perdió su empleo como chofer y ahora adeuda los 25 mil pesos de su atención médica.

Por ello, pidió al alcalde Francisco Esquivel que cumpla el apoyo prometido a los afectados:

“Que nos ayude con lo que dijeron, incluso con lo de mi casa, que probablemente será demolida.”

Pese a todo, Óscar René agradece seguir vivo.

“Dios me regaló la vida. Había llegado a mi casa apenas diez minutos antes de la explosión. Creo que Dios me vio y me salí por el barandal que estaba abierto”, dijo.

Si usted desea apoyarlo económicamente, puede comunicarse directamente con él al número 811 803 85 57.

Comentarios