Sofocan el 80% del incendio en empresa de San Nicolás

A más de 24 horas de haber iniciado, el incendio en Parque Industrial Kalos logró ser sofocado en un 80% informo el gobierno de San Nicolás.

En conjunto con Protección Civil y Bomberos de San Nicolás, al igual que Protección Civil del Estado, desde que comenzó el incendio se ha trabajado para combatir y evitar que se propague el fuego en empresas aledañas.

Según la información que compartió el municipio de San Nicolás, hasta el momento el 80% del incendio se ha sofocado y seguirán con los trabajos para evitar que se avive de nuevo y poder acabar con el fuego al 100%.

“Desde anoche declaramos el sentido contenido, es decir, que ya no va a salir de donde se encuentra, muy activo, con mucha temperatura, mucho fuego, mucho humo, sin embargo, de ahí ya no va a pasar... Estoy seguro que nos va a llevar todo el día de hoy, pero también estoy seguro que vamos a tener que estar regresando, la experiencia nos dice que siempre quedan algunas brazas que vuelven a arder, independientemente de lo que suceda, no hay, ni va a haber, ningún riesgo para la población”, dijo Jorge Camacho director de Protección Civil de San Nicolás.

Para evitar afectaciones mayores, se desalojaron las familias de 100 casas en colonias como Jardines del Mezquital y Albaterra, las cuales están cerca del Parque Industrial Kalos.

Sin embargo, las calles aledañas al parque se encuentran funcionando con normalidad.

El municipio de San Nicolás pidió a los ciudadanos que, en dado caso de que el humo del incendio haya entrado en sus domicilios, soliciten el apoyo a Emergencias de San Nicolás al 81 81 58 13 30, para ser trasladados a un refugio durante la noche.

