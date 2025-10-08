Solicitan a Samuel enviar cuarto informe en plazo establecido

A pocos días del 15 de octubre, fecha límite que tiene el Gobierno del Estado para presentar su informe ante el Congreso local, diputados solicitaron se haga la entrega con tiempo para poder analizarlo detenidamente.

Fue en una sesión privada de la Comisión Coordinación y Régimen Interno (Cocri), en donde los coordinadores de las siete bancadas que hay en el Congreso del Estado hablaron sobre que ya solo queda una semana para recibir el documento, por lo cual harían la petición oficialmente al gobernador Samuel García de entregarlo lo antes posible.

“Ya acordamos que el próximo día 15 va a ser último día, si no viene, pues ese es el día que le vamos a plantear que se tiene que presentar... Lo vamos a esperar para su informe, pero no creo que venga”, dijo el coordinador del PAN y presidente de la Cocri, Carlos de la Fuente.

La diputada Sandra Pámanes, coordinadora de Movimiento Ciudadano indicó que actualmente hay una buena relación con el Poder Ejecutivo y que está segura que en los próximos días se recibirá el informe del gobernador Samuel García.

“Primero que esté Congreso emita esta solicitud que todavía no se realiza, y luego ya este presentada de a través de este Pleno de Congreso hacia el poder ejecutivo, pues estaremos esperando a ver cuál es la decisión que toma el Gobernador en cuanto a presentar él directamente este informe o través de su secretario general.

“Creo que hemos avanzado mucho en el diálogo en los acuerdos que se tiene este poder legislativo con el ejecutivo, estaremos esperando a la decisión que el Gobernador pueda tomar, generalmente y como se ha hecho también en las administraciones anteriores, pues siempre hay un acto protocolario, y luego también hay un acto que se dedica hacia toda la ciudadanía en un espacio diferente al congreso del Estado y ambos son válidos”, agregó Sandra Pámanes.

Por su parte, el coordinador de Morena, Mario Soto señaló que ya quiere ver qué declarará el Gobierno del estado en su informe y al ser cuestionado sobre si espera que el titular del ejecutivo acuda al recinto legislativo, dijo que duda que eso suceda.

“Dudo mucho que el gobernador Samuel García vaya a venir aquí este Congreso… yo me iría a ¿qué es lo que va a informar? Porque no ha terminado la línea 4 y 6 del metro a pesar de que se le dio un financiamiento, también preguntarle que por qué el agua no llega a García”, dijo el morenista.

