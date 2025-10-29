Solicitará Monterrey a Congreso redefinir territorio con García

El Ayuntamiento de Monterrey aprobó este miércoles en Sesión Ordinaria de Cabildo la solicitud formal al Congreso del Estado para redefinir sus límites territoriales con el municipio de García.

La medida, informaron las autoridades del municipio regio, busca otorgar certeza jurídica y patrimonial a miles de vecinos de la zona poniente.

La propuesta, votada por el Cabildo en pleno, implica la incorporación de un territorio de 8,405.87 metros lineales al municipio de Monterrey. En esta área se asientan varias colonias residenciales, incluyendo Cumbres La Joya, Cumbres Platinum y los sectores de Gran Reserva (Himalaya, Alpes, Pirineos y Apalaches)

El alcalde Adrián de la Garza explicó la urgencia de esta acción, señalando que existe un acuerdo previo entre ambos municipios.

"El municipio de García también tendrá que hacer su sesión, pero hay ya previamente un acuerdo, por eso hicimos el día de hoy esta sesión, donde les otorgamos certeza a los vecinos, certeza jurídica, certeza patrimonial."

De la Garza detalló que la problemática surgió con el crecimiento de la mancha urbana, haciendo necesaria la determinación precisa de los límites donde antes no existían construcciones.

"Había que regularizar esta situación y se está dando," afirmó el edil.

Vecinos de las colonias involucradas estuvieron presentes en la sesión y expresaron su agradecimiento al munícipe.

Expresaron que la aprobación una situación que habían intentado atender sin éxito previamente.

El alcalde, por su parte, agradeció la confianza de los beneficiados y se comprometió a seguir trabajando en colaboración para finalizar el proceso que ahora pasa a manos del poder legislativo.

