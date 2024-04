Solo el 10% de los alumnos de una primaria asistieron a clases

En el primer día de clases, luego del periodo vacacional de Semana Santa, solo el 10% de los alumnos de una escuela primaria ubicada en la colonia centro de Monterrey asistieron este lunes a clases.

Después de 33 años se pudo observar desde Nuevo León el eclipse solar en el 95% de su totalidad, por lo que muchos padres de familia consideraron riesgoso para sus hijos enviarlos a las aulas.

Algunos padres de familia, consideraron recogerlos de la escuela más temprano para evitar que la curiosidad les gane y vean el eclipse sin protección.

“Pues pienso venir por ella para llevármela directamente, bueno, porque mientras que me dé permiso para llevármela conmigo, por más que la seguridad de que son chiquitos y pues va a andar, que va a querer ver y todo y pues que no le afecte en los ojos”.



La escuela primaria, Profesor Oziel Hinojosa, tomó medidas para proteger a los pequeños del daño que les ocasionaría ver el eclipse sin filtro.

"Bueno, por parte de la escuela, como es de primer grado, los van a tener en el salón. Este es un acuerdo que tenemos en el grupo. Entonces van a estar todo el día en el salón y en la hora de salida, que son como a las 12:30 de este, vamos a recogerlo directamente al salón. No van a salir ni en el receso en el patio, excepto si salen al baño, van a estar acompañados por un maestro, por el maestro, les dará algún tipo de filtro."



Además de las medidas tomadas por la escuela, algunos padres de familia le explicaron a los niños lo riesgoso que es observar directamente el eclipse solar.

"Pues ya le advertí, ya le recomendé que no voltee. Volteas ahorita y la luz es demasiada intensa y tarde. La retina se quema. Haya o no Eclipse, esto es demasiada luz. Y hicimos prueba también con el celular se ve todo blanco, no se puede. ¿Entonces lo mejor es seguirlo a lo que dijeron, verdad? El filtro o los aparatos, la caja con el agujerito."

La directora del plantel dijo para El Horizonte que la inasistencia de este día no afectaría a los alumnos, y este martes se espera que los alumnos asistan con normalidad.

"Está muy contenta. Si no, no teníamos nada. Se levanta muy temprano todos los días. Muy contenta."

