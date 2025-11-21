Suman 11 detenciones en operativos efectuados esta semana en NL

Autoridades estatales se reunieron este viernes en el Palacio de Gobierno para llevar a cabo la rueda de prensa en materia de Seguridad sobre lo sucedido durante esta semana en el Estado de Nuevo León.

Desde el Salón Polivalente, el secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Escamilla Vargas brindó detalles sobre los operativos realizados en distintos puntos de la entidad.

De acuerdo con el Grupo de Coordinación Metropolitana durante estos despliegues, el titular informó que 11 personas fueron detenidas, se aseguró un vehículo y cuatro armas de fuego.

"Las detenciones se realizaron de la siguiente manera: ocho en la ciudad de Monterrey; dos en el municipio de Cadereyta; y una más en el municipio de García." detalló Escamilla Vargas.

Destacó que en el municipio de Cadereyta se llevó a cabo la captura de un hombre que contaba con una orden de aprehensión por el delito de secuestro. Elementos de Fuerza Civil, en conjunto con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana, lograron efectuar las acciones correspondientes contra el individuo, quien se encontraba en compañía de una mujer. Agregó que ambas personas son investigadas por su presunta responsabilidad en delitos federales.

Con respecto al operativo desplegado durante el "Buen Fin", el secretario afirmó que se registró saldo blanco, a pesar de la afluencia de personas. Ante estos resultados, aseguró que se tomarán las mismas medidas para la época decembrina.

Fortalecerán seguridad en carreteras

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que ambas partes de este operativo realizaban su trabajo, lo que ha dado como resultado varios aseguramientos.

Afirmó que a partir del próximo miércoles se incrementará la seguridad por parte de División Caminos.

"A partir del próximo miércoles vamos a incrementar, más aún, en la presencia de División Caminos. Vamos a dar un banderazo donde se fortalece esta área con más de 150 patrullas y más de 400 elementos" detalló el titular.

Actos vandálicos en municipio de Escobedo

Con respecto a los actos vandálicos realizados por presuntas pandillas en contra de diversas unidades de ruta urbana de Escobedo, el secretario de Seguridad aseguró que las investigaciones arrojan como responsables a varios menores y este municipio no es el único afectado.

"Se han presentado en otras localidades algunos temas parecidos. Las investigaciones iniciales señalan a menores, desafortunadamente, como una travesura. En ese estado está cometiendo actos ilegales, ya se está trabajando" detalló.

Además, afirmó que se reforzaron las labores de vigilancia de manera inmediata con el objetivo de no interrumpir el servicio que se ofrece de manera habitual.

En tanto, el fiscal confirmó la privación de la libertad y el robo de por lo menos tres vehículos registrado en un taller mecánico de este municipio, por lo que se están llevando las investigaciones correspondientes.

"Se están llevando todas las investigaciones, realizando las labores de inteligencia para dar con esta información. [...] Si hubo una persona desaparecida" confirmó el fiscal.

Ataques en centro de Monterrey

Ante los hechos registrados durante estos últimos días, Escamilla Vargas informó que se compartió la información con las autoridades municipales correspondientes para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Ante esto, no pueden brindar mayores detalles.

