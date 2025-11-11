Cerrar X
IMG_5100_e93786195b
Nuevo León

Suman 3,000 trámites por placas foráneas en Nuevo León

Julio Aguilar, director de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, informó que la respuesta de la ciudadanía ha incrementado con el paso de los días

  • 11
  • Noviembre
    2025

Después de tres semanas de habilitarse en línea, más de 3 mil solicitudes para la regularización de placas foráneas se han tramitado en Nuevo León.

Julio Aguilar, director de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, informó que la respuesta de la ciudadanía ha incrementado con el paso de los días.

Durante rueda de prensa, en funcionario agregó que la cifra solo obedece a las peticiones por la plataforma “NLINEA.NL.GOB.MX”.

“Se ha ido incrementando la solicitud de este trámite, y al día de hoy en el Instituto de Control Vehicular ya se cuenta con un poco más de 3,000 solicitudes.

“Esto habla de la importancia que le están dando los ciudadanos en evitar hacer estos trámites de manera habitual, sino usando las plataformas”, destacó Aguilar.

En ese sentido, adelantó que están próximos a ampliar el catálogo de trámites que se pueden hacer a través de la plataforma.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_3_60b558b7a6
Andrés Mijes impulsa la lectora como motor de transformación
sheinbaum_instituciones_publicas_af64ba7c97
Destacan que México lidere en confianza en instituciones públicas
nvidia_samuel_c120b4a958
Anuncia Samuel para NL inversión de US$1,000 millones de NVIDIA
publicidad

Últimas Noticias

etrhw5rhb_bf61848db7
Trabajadores de AHMSA amenazan con desobediencia civil
Capturarghrgherherhe_2624fc0bf9
Privilegian becas sobre inversión en instituciones: diputada
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T131711_650_3c7857f094
Adele debutará en cine con 'Cry to Heaven' de Tom Ford
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×