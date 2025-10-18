Cerrar X
Nuevo León

Suman 300 cadetes en la Academia de Policía de Monterrey

Monterrey suma 45 cadetes a su Academia de Policía, que ahora cuenta con 300 alumnos, reforzando la estrategia de seguridad Escudo

  • 18
  • Octubre
    2025

La Academia de la Policía de Monterrey dio la bienvenida a 23 hombres y 22 mujeres alcanzando con esta incorporación a 300 cadetes.

Esta semana iniciarán su formación en áreas como Policía de Proximidad, Guardia Auxiliar y Auxilio Vial.

La estrategia de seguridad Escudo busca fortalecer la fuerza de la corporación para consolidar una ciudad en paz. Brisilot Alejandro Sandoval Sánchez, director de la Academia, instó a los cadetes a asumir la responsabilidad que implica portar el uniforme, recordando que este simboliza compromiso y deber.

Los interesados en formar parte de la Academia pueden comunicarse al 81 51026750 (extensiones 51, 52 y 53), vía WhatsApp al 81 15331942 o acudir al Centro de Reclutamiento en calle Miguel Barragán s/n, Colonia Industrial.

