Suman 540 mil autos a parque vehicular en menos de tres años

A pesar de la depuración del padrón vehicular que se realizó en 2023 con el cambio de placas en el estado, el número de automóviles registrados volvió a crecer de manera acelerada

De acuerdo con datos del Instituto de Control Vehicular (ICV), entre 2023 y el primer bimestre de 2026 el parque vehicular aumentó en 540 mil autos, lo que refleja una tendencia al alza con un incremento de al menos el 25 por ciento.

La cifra genera preocupación al compararse con lo ocurrido entre 2022 y 2023, cuando precisamente por la depuración del padrón se registró una disminución de 460 mil vehículos, una reducción menor a la cantidad que ahora se ha sumado en poco más de dos años.

De mantenerse el ritmo de crecimiento actual, para inicios de 2029 el estado podría alcanzar alrededor de 3 millones 310 mil automóviles, una cifra que no tiene precedente en el registro estatal, cuya fecha más antigua de registro data de 1990.

Director explica comportamiento relacionado con procesos de cambio

El director del Instituto de Control Vehicular, Ramiro Bravo, explicó que este comportamiento está relacionado con los procesos de cambio de placas, que provocan periodos de depuración en el padrón.

“Cuando hay un cambio de placas, mucha gente que no hizo el cambio de placas y después de un tiempo se dice que esos autos ya no existen o dejaron, o son muy antiguos o tuvieron algún accidente y no se dieron de baja, entonces el padrón se depura, tenemos como dos picos”, explicó el funcionario, al referirse a los años en que se realizaron limpiezas importantes del registro: 2014 y 2023.

Tras estos procesos, dijo, el crecimiento del parque vehicular se vuelve más evidente al compararse los años en los que el padrón inicia depurado.

“Pero si uno compara esos años, que son años digamos de que el padrón inicia limpio porque se hizo la depuración pues vemos que crecieron los vehículos registrados casi un millón”, agregó.

Al tomar como referencia esos años de limpieza del padrón, el incremento del parque vehicular en la última década resulta significativo.

“Entonces si comparamos el 2014 que es un millón 800 con la actualidad: dos millones casi 800, tenemos casi un millón de vehículos más en poquito más de 10 años”, explicó.

Bravo señaló que el objetivo del instituto es mantener un padrón confiable y actualizado, por lo que las depuraciones periódicas son necesarias.

“Lo que nosotros buscamos es que el registro esté al día, donde la información sea lo más al día y lo más exacto posible, entonces por eso también depuramos porque si no depuramos tendríamos 5 millones y no existen. Y entonces tenemos la seguridad de que lo que tenemos registrado es lo que existe”, dijo.

Según datos del ICV, el crecimiento del parque vehicular ha sido constante durante las últimas décadas. Entre 1990, cuando comenzó el registro formal de unidades, y 2025, el número de vehículos en la entidad pasó de 473 mil a más de 2.5 millones, reflejando la acelerada expansión del uso del automóvil en el estado.

