Suman 96 denuncias contra Grupo Peak, reclaman $217 mdp

Tras la detención de Víctor Hugo “N”, socio de Grupo Peak, en Madrid, España, quien enfrenta denuncias por fraude, el Fiscal General del Estado, Javier Flores Saldívar, señaló que se continúa con los trámites de la extradición, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En entrevista en palacio de gobierno afirmó que los trámites podrían tardar de 15 días a un mes.

La dependencia informó que se ha ido incrementando la cantidad de denuncias, pues tras la detención, las carpetas de investigación pasaron de 14 a 96, lo que es 585% más.

Las carpetas de investigación aglutinan a 151 afectados, aunque se estima que podrían ser 170.

Además, el monto reclamado pasó de $150 millones de pesos a $217 millones 408,000 pesos, lo que es un incremento de 44 por ciento.

Sin embargo, se estima que en total son $800 millones de pesos el monto total en riesgo y los afectados suman más de 170 personas.

“Puede ser relativo; consideramos que 15 días, un mes puede tardar, si no hace derechos él en España, ejerce derechos del procedimiento”, señaló Flores Saldívar.

Además, mencionó que luego de dar a conocer el caso, denuncias similares a estafas por parte de la financiera continúan llegando a la fiscalía, sumándose a las 14 ya existentes.

Finalmente, reiteró que continúa la ficha roja para la búsqueda de Arturo “N”, el otro sujeto involucrado como socio en estas estafas.

“Se tiene la alerta roja, porque aquí en el país no se encuentra, es para cualquier estado que pise”, agregó el fiscal.

Fuentes de la Fiscalía de Nuevo León indicaron que cuando se detuvo a Víctor Hugo “N” se dijo que eran $150 millones de pesos porque era lo reclamado hasta ese entonces, pero la cifra ya se elevó.

Caso peak

Suben denuncias y monto reclamado por caso Peak

Carpetas de investigación pasan de 14 a 96, lo que es un aumento de 585%.

Monto reclamado pasa de $150 millones de pesos a $217 millones 408,000 pesos, que es un aumento de 44%.

Comentarios