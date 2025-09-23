Suman más de 90 funcionarios de alto nivel faltas administrativas

En lo que va de la actual administración estatal, se han registrado 125 investigaciones por faltas administrativas graves, de las cuales 93 han sido a funcionarios de alto nivel, así lo dio a conocer Ramón Pérez Flores, encargado de la Unidad Anticorrupción adscrita a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado.

Si bien no se especificó nombres ni a qué dependencias corresponden estos funcionarios, entre ellos se encuentran 76 exdirectores, nueve gerentes, cinco subsecretarios, dos exsecretarios y un exgobernador.

Durante el Nuevo León Informa, Pérez Flores y la titular de la Oficina Ejecutiva de Nuevo León, Mariela Saldívar, hablaron al respecto.

Añadieron que, a la fecha, se han obtenido 13 sanciones a exfuncionarios públicos: 12 inhabilitaciones y una suspensión, en su mayoría obedecen a conductas como el desvío de recursos y abuso de funciones.

De estos casos, la Unidad Anticorrupción ha interpuesto ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León 25 denuncias en los últimos tres años. Tres han sido denuncias penales contra ex servidores públicos de la actual administración estatal.

Hasta el momento 289 expedientes se encuentra abiertos pero se han regido 7 mil 600 en los tres primeros años del gobierno de Samuel García, además de 4 mil expedientes rezagados de la pasada administración.

