Supervisa Adrián la obra de cancha de fútbol 7 en San Jerónimo

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, supervisó este jueves la construcción de una nueva cancha de fútbol 7 y la rehabilitación integral del parque en la colonia Colinas de San Jerónimo, dando respuesta a una solicitud de los vecinos de la zona.

La intervención forma parte del programa municipal “Recuperando nuestros espacios públicos”, una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los regiomontanos a través del mantenimiento y modernización de áreas recreativas, parques, plazas y calles.

El edil destacó que el objetivo principal es fomentar la convivencia ciudadana, promover el sentido de pertenencia y contribuir a la prevención del delito al ofrecer espacios dignos para el deporte y el esparcimiento.

“Al menos este año se están construyendo 10 nuevas canchas, estamos construyendo 37 parques y rehabilitando cientos de parques en toda la ciudad. Este es un esfuerzo importante que está haciendo la ciudad de Monterrey para elevar la calidad de vida de la gente", expresó el alcalde.

De la Garza señaló que estos espacios son vitales para el desarrollo social y la seguridad: “Con todos estos espacios dignos para poder hacer deporte, para que la gente salga, haga comunidad; esto es importante también en un programa que tiene que ver con mejor desarrollo social, con mejor calidad de vida y también con mejor seguridad”.

La obra en Colinas de San Jerónimo incluye la instalación de una cancha de futbol soccer 7 con pasto sintético, porterías metálicas y malla backstop.

Para garantizar su uso nocturno, se dotará de cuatro torres con reflectores para iluminación.

Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, el munícipe constató los avances que también contemplan nuevas banquetas, colocación de 12 bancas y la instalación de juegos infantiles modernos.

Nazario Pineda detalló que el proyecto, con una inversión de $9.5 millones de pesos, también modernizará las mesas de pícnic, instalará malla sombra y luminarias.

“Esta es una cancha muy solicitada por todos los vecinos, por instituciones académicas, y que ahora se vuelve una realidad transformando este espacio que estaba en desuso”, recordó Pineda.

El trabajo en las áreas deportivas cobra relevancia en el marco del Mundial de Fútbol que se celebrará el próximo año y en el que la entidad es una de las sedes nacionales.

Las autoridades estiman concluir la rehabilitación total del parque antes de que finalice el año.

En el recorrido también estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Fernando Margáin, y la directora de Participación Ciudadana, Nancy Villarreal.

Comentarios