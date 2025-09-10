Cerrar X
Nuevo León

Suspende División Ambiental a empresa por incendio en Escobedo

La División Ambiental suspendió las actividades de una empresa de hidrocarburos en Escobedo, luego de un incendio que dejó dos personas lesionadas

  • 10
  • Septiembre
    2025

La División Ambiental suspendió las actividades de una empresa de hidrocarburos en el municipio de Escobedo, después de un incendio de grandes proporciones registrado este miércoles por la mañana. 

El siniestro, que generó una enorme columna de humo negro de más de 20 metros visible desde diversos puntos de la zona metropolitana, dejó como saldo dos personas lesionadas con quemaduras de gravedad.

El incendio se desató alrededor de las 9:00 horas en la empresa, ubicada en el Parque Industrial Escobedo.

Las autoridades presumen que la causa del incendio fue el mal manejo durante el trasvase de combustible, aparentemente diésel. 

Aunque la columna de humo se extendió por la zona y hubo derrame de combustible, el secretario de Medio Ambiente del estado, Raúl Lozano, confirmó que no llegó al Río Pesquería.

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, informó que el incendio fue controlado y que el proceso de enfriamiento tomará varias horas más. 

"Ya está controlado. No hay riesgos para la población", aseguró Cavazos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León, con apoyo de personal de Protección Civil, se movilizaron de inmediato al lugar para combatir las llamas. 

A las labores se sumaron bomberos de los municipios de Guadalupe, Monterrey y San Nicolás, así como de empresas privadas, trabajando en conjunto para contener el fuego que consumió varias pipas.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron la colonia Las Cucharas y un jardín de niños cercano al área del siniestro. 

Dos personas resultaron con quemaduras de gravedad y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. 

Según versiones de testigos en el lugar, los hombres lograron escapar de las llamas saltando una barda de tres metros de altura. Cayendo sobre un techo y posteriormente en el terreno contiguo al río Pesquería para ponerse a salvo.

El nombre de la empresa no ha sido revelado, ya que no había personal en el sitio al momento de la llegada de los cuerpos de emergencia. 

Las autoridades informaron que darán a conocer el nombre de la compañía tan pronto como comiencen las averiguaciones correspondientes.


