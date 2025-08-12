Cerrar X
Nuevo León

Suspende División Ambiental tarimera en Santa Catarina

La Nueva División Ambiental de Nuevo León suspendió las operaciones de una empresa en Santa Catarina por incumplimientos legales y riesgos de contaminación

La Nueva División Ambiental detectó irregularidades graves en una empresa dedicada al desarmado y reparación de tarimas de madera, ubicada en Santa Catarina, durante sus inspecciones en la zona metropolitana de Monterrey.

Durante una visita de inspección, se constató que la empresa mantenía pedazos de madera amontonados sobre suelo natural a cielo abierto, cubriendo un área aproximada de 1,000 metros cuadrados. 

Además, se descubrió que la compañía operaba sin contar con los permisos requeridos por la Ley Ambiental del Estado, incluyendo autorización de Impacto Ambiental, Licencia de Funcionamiento para Fuentes Fijas y registro como Generador de Residuos de Manejo Especial.

Ante estas faltas, la Nueva División Ambiental ordenó la suspensión temporal total de las actividades del negocio y una medida urgente para limpiar de inmediato todos los residuos de madera que contaminan el predio.

Por su parte, Raúl Lozano Caballero, Secretario de Medio Ambiente, resaltó que esta acción refleja el compromiso del gobierno estatal por combatir la contaminación, prevenir riesgos ambientales y hacer cumplir la normativa vigente, asegurando que la protección del medio ambiente sea una prioridad en el “Nuevo Nuevo León”.


