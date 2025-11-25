Tamaulipas y NL fortalecen coordinación en defensoría pública

Reforzando los lazos institucionales, el Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas sostuvo una reunión interestatal en Nuevo León encabezada por su directora general, Roxana Guerrero Galván. En el encuentro participaron también César Ávalos González, director de Defensoría Pública, y Julieta Martínez Trejo, directora del Área de Asesorías.

La reunión tuvo como objetivo intercambiar experiencias sobre los modelos de trabajo de ambas instituciones, fortalecer la coordinación entre estados vecinos y avanzar hacia la firma de un convenio de colaboración interestatal que permitirá robustecer la atención jurídica a personas en situación de vulnerabilidad.

Guerrero Galván destacó el valor de estas mesas de diálogo y la importancia de la cooperación para mejorar los servicios públicos de defensa jurídica.

“Estas mesas de trabajo nos permiten crecer, compartir experiencias y avanzar hacia una justicia verdaderamente humana. Cuando unimos esfuerzos entre Estados, quienes más ganan son las personas que necesitan acompañamiento y defensa”, afirmó.

Además, subrayó que esta labor refleja el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de impulsar un servicio público sensible, profesional y cercano a la ciudadanía.

El Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas reconoció la disposición y hospitalidad del director general del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León (IDPNL), Carlos Manuel Cuevas Martínez, así como de su equipo de trabajo: Rosario Carolina González Gómez, subdirectora general, y Rosalinda Lozano Villarreal, directora administrativa.

Durante la visita, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones del IDPNL y compartieron estrategias y buenas prácticas que han fortalecido la atención jurídica en Nuevo León, consolidando un intercambio que contribuirá al mejoramiento continuo de los servicios en ambos estados.

