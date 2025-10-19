Tendrá Guadalupe nuevo reglamento para la protección de animales

El Gobierno de Guadalupe, propuso la creación de una comisión permanente de bienestar animal para coordinar y evaluar las políticas y programas relacionados con la protección de los animales.

Así lo dieron a conocer, invita a la ciudadanía y asociaciones civiles a participar en la consulta del nuevo reglamento para la protección y tenencia responsable de los animales.

Con el fin de contar con lineamientos que aseguren la protección de los ejemplares.

Se busca que con este nuevo reglamento se aseguren que las acciones del municipio sean eficaces y alineadas con la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León.

Además, con esta propuesta se fomenta la participación ciudadana, la colaboración con asociaciones civiles y la generación de confianza en la aplicación de las normas de bienestar animal.

Comentarios