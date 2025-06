Tendrá Nuevo León un 'verano peligroso', ¡por seco!

En el verano que está por iniciar, pinta más seco respecto al del año pasado y en comparación con el promedio histórico de lluvias de ese periodo, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sin embargo, un fenómeno como un huracán o la tormenta tropical “Alberto” podrían darle vuelta a la moneda y dejar agua a manos llenas como ocurrió el año pasado.

En el periodo de junio a agosto, que son los datos disponibles por parte de la autoridad, se estima que caerán 16% menos lluvia respecto al promedio y casi 50% por debajo de lo del año pasado.

Expertos en meteorología indicaron que esto obliga a todos los sectores a ser cuidadosos con el agua disponible en todos los embalses, pues si bien actualmente están en niveles óptimos gracias a la tormenta “Alberto”, estas reservas “no son infinitas”.

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la temporada de huracanes, que ya inició, se espera que en el Océano Atlántico se registren de 13 a 17 meteoros, entre tormentas tropicales y ciclones, de los cuales alguno podría impactar a Nuevo León dejando agua abundante.

Sin embargo, expertos en climatología indicaron que ningún modelo meteorológico se atreve a incluir las posibles aguas que puede dejar un huracán porque no hay certeza de que ocurran.

“En los análisis que yo hago y que hacen todos los meteorólogos de verdad, no tomamos en consideración los fenómenos extremos, porque no se puede; todos los modelos de pronóstico no utilizan incidencia de ciclones tropicales”, señaló el experto que pidió omitir su nombre.

Según la Conagua, en junio, julio y agosto, se estima que caerán 178.6 milímetros (mm) de lluvia; mientras que en promedio para esos meses es de 214.8 mm, por lo que lo estimado se quedaría 16% por debajo.

El año pasado, en esos tres meses, se precipitaron 351.7 mm de lluvia, por lo que lo estimado para este año es un 49% menos.

Lo que el año pasado ayudó a elevar los números fue la tormenta “Alberto”, que cayó del 17 al 19 de junio.

“Respecto al año pasado sí va a estar más abajo, porque nada más con Alberto pues llovió más de lo que llueve en el año”, indicó la fuente.

Por mes

Según los pronósticos de la Conagua, para este mes de junio se espera que se precipiten 49.6 mm de lluvia, lo cual es 31% menos que los 72.3 mm del promedio histórico.

En junio del año pasado, se precipitaron 233.5 mm de lluvia, por lo que los 49.6 de este año representarían un 78% de reducción.

En julio, se espera que las lluvias alcancen los 62.2 mm, lo cual es 8% menos que los 64.1 del promedio y 28% menos que los 86.8 mm de ese mes del año pasado.

Para agosto, se esperan lluvias por 66.8 mm, lo cual quedaría 10% abajo de los 78.4 mm de promedio del mes, pero 112% arriba de los 31 mm que cayeron el año pasado.

El verano inicia el próximo 20 de junio y concluye el 22 de septiembre, pero todavía no hay estimaciones para este mes.

