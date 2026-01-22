Tendrá San Pedro foro de movilidad sostenible

El municipio de San Pedro Garza anunció que será sede del Latam Mobility Summit 2026, que es un encuentro que reunirá a los principales expertos de América Latina con el objetivo de trazar ruta hacia un transporte más limpio y eficiente.

El alcalde Mauricio Farah confirmó que el evento tendrá lugar el próximo 3 de marzo en el Auditorio San Pedro.

La cumbre no solo contará con paneles de expertos internacionales, sino también con una zona de exposición dedicada a la electromovilidad, micromovilidad y nuevas tecnologías urbanas.

Durante el anuncio, Farah subrayó que la movilidad es el reto más apremiante para la administración actual y para la zona metropolitana de Monterrey.

“San Pedro se ha caracterizado por ser una ciudad de vanguardia. Es de suma importancia que empecemos a ver hacia el futuro y que la movilidad sea el tema central en la agenda de nuestra ciudad, del estado y de la metrópoli”, afirmó el edil.

Por su parte, Andrés García Giraldo, Director de Latam Mobility, destacó que el foro busca acelerar la adopción de soluciones sostenibles en el continente, un proceso que ya está en marcha, pero que requiere de la colaboración estrecha entre el sector público y privado.

El municipio aprovechará este escenario internacional para compartir sus avances locales.

Luis Susarrey, secretario general, detalló que se presentarán los resultados de proyectos clave como el circuito San Pedro y las estrategias eficientes en la red de semaforización de la ciudad.

Participación internacional

El evento contará con la presencia de autoridades de grandes capitales latinoamericanas, incluyendo representantes de Santiago de Chile, Bogotá, Medellín, Buenos Aires y Lima.

Estos ponentes compartirán casos de éxito y prácticas que han transformado la movilidad en sus respectivas regiones.

La administración municipal extendió la invitación a empresarios, académicos y ciudadanos interesados en la innovación urbana a sumarse a este congreso que busca redefinir la forma en que nos trasladamos en las ciudades del siglo 21.

