Tendrán gobierno y congreso reunión clave para presupuesto 2026

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, programó una reunión con legisladores y el Tesorero estatal para este jueves a las 12:00 horas, buscando acelerar la aprobación del paquete económico.

El encuentro, que se llevará a cabo en las oficinas de la Tesorería estatal, tiene como objetivo revisar a detalle la propuesta económica. La meta es garantizar la continuidad y el impulso de los proyectos prioritarios en áreas clave como seguridad, movilidad e infraestructura social, informó el gobierno estatal a través de un comunicado.

Flores Serna enfatizó la necesidad de una sólida coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para que Nuevo León mantenga su liderazgo nacional en inversión pública.

Tras dialogar con el gobernador, el funcionario destacó que el proyecto del Presupuesto 2026 tendrá la seguridad como su eje central. La intención es clara: mantener la paz social y los resultados positivos, especialmente ante la cercanía del Mundial de FIFA 2026.

"El proyecto del Presupuesto 2026 tendrá como prioridad la seguridad, para mantener los buenos resultados y la tranquilidad rumbo al Mundial de FIFA 2026. Espero que el presupuesto de este año no sea ningún problema", puntualizó Flores Serna.

El secretario también recordó la importancia de la aprobación oportuna del paquete económico.

“La aprobación del presupuesto anterior nos dejó una gran lección: si queremos que a Nuevo León le siga yendo mucho mejor, debemos tener un presupuesto aprobado”.

Flores Serna se mostró optimista sobre la relación con el Congreso, confiando en que prevalecerá la disposición para aprobar el Presupuesto 2026 de manera oportuna. La aprobación es considerada esencial para la continuidad de obras de alto impacto en la calidad de vida de las familias neolonesas, tales como nuevas líneas del Metro, construcción de nuevos parques y hospitales y proyectos ligados al Mundial 2026.

El Gobierno del Estado, concluyó el secretario, mantendrá un diálogo permanente, con total apertura y responsabilidad, con el Poder Legislativo para construir un presupuesto equilibrado y enfocado en resultados.

El próximo jueves 20 de noviembre es la fecha límite para que la administración estatal remita el Paquete Fiscal 2026 al Congreso local.

Este paquete, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, deberá ser entregado en tiempo y forma para iniciar su proceso de análisis por parte de las comisiones de Hacienda y Fiscalización.

Comentarios