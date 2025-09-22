Termina este año modernización del SIMA; no hay nuevas estaciones

Aunque aún no se pondrán en marcha nuevas estaciones como se prometió inicialmente, la modernización del existente Sistema Integral de Monitoreo Ambiental se concretará antes de que termine el año, informó el Gobierno de Nuevo León.

Con los $14 millones de pesos de inversión está en proceso la adquisición de equipo para ampliar los contaminantes que pueden medir las actuales 15 estaciones fijas.

“Una parte ya está siendo aplicada, como son refacciones y suministros, y otra parte está en proceso de licitación, como equipos más especializados que son partes internacionales.

“Nosotros estimamos que las piezas que faltan dentro de dos o tres meses podríamos ya tenerlas y estar con el 100% de la licitación”, detalló durante rueda de prensa, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano.

Cuestionado sobre las ampliación del sistema, el funcionario reveló que todavía trabajan en determinar el lugar idóneo para instalar nuevas estaciones, aunque no precisó una fecha para la culminación del análisis.

“Para ir en sintonía con lo que el gobernado ha declarado anteriormente estamos detectando en qué otro municipio, o particularmente en qué otra zona, pudiéramos instalar alguna otra estación, estamos en esos estudios.

“Ahorita con estas 15 fijas funcionando, y con las dos móviles, llegamos a 17 estaciones de monitoreo”, destacó.

Por su parte, Armandina Valdez, directora de la Agencia Estatal de la Calidad del Aire, detalló que la tecnología a adquirir son:

17 equipos de dióxido de nitrógeno

8 de monóxido de carbono

2 de dióxido de azufre

16 para medir partículas menores a 10 micras

9 para medir partículas menores a 2.5 micras

64 medidores de gases actualizados

64 medidores de ozono recalibrados con nuevos estándares internacionales

Refacciones para dos años.

“Todos estos son pasos que damos para medir más y mejor, y darles información más precisa y en tiempo real de todos los contaminantes.

“Estos equipos son para completar la cobertura porque actualmente hay algunas estaciones donde no se miden las partículas 2.5”, dijo Valdez, “Además se van a adquirir equipos adicionales para garantizar que todo esté funcionando siempre”.

