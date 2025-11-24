Cerrar X
Nuevo León

Tesorero estatal evita confirmar rumores sobre su salida

Al ser cuestionado por medios de comunicación durante el Nuevo León Informa, el funcionario descartó profundizar en los rumores

  • 24
  • Noviembre
    2025

En medio de especulaciones sobre una posible salida del gabinete estatal, el secretario de Finanzas y tesorero de Nuevo León, Carlos Alberto Garza Ibarra, evitó pronunciarse sobre el tema y afirmó que su prioridad es el paquete fiscal 2026, entregado hace apenas unos días al Congreso local.

Al ser cuestionado por medios de comunicación durante el Nuevo León Informa, el funcionario descartó profundizar en los rumores y optó por solo hablar sobre dudas del presupuesto estatal.

 “Pues no sé, me voy a enfocar en el presupuesto porque lo otro no me quita el sueño, la verdad”, respondió.

Garza Ibarra ocupa el cargo de tesorero desde octubre de 2015, cuando el Congreso del Estado aprobó por unanimidad su designación a propuesta del entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Desde entonces, ha permanecido al frente de las finanzas estatales a lo largo de distintas administraciones.


