Tiene fuerte arranque lucha por San Pedro; MC tira y PAN responde

Las campañas por la alcaldía San Pedro tuvieron un fuerte arranque, por un lado, la emecista Lorenia Canavati arremetió contra el panista Mauricio Fernández, quien hizo oídos sordos a los señalamientos de la abanderada naranja y aseguró que arrasará en las boletas.

Y es que, como primer mensaje oficial, la candidata de Movimiento Ciudadano dedicó un video a su contrincante albiazul donde lo calificó de irresponsable e incapaz.

“Mauricio: te conozco y te aprecio, y por eso te digo que es irresponsable y deshonesto que aspires a ser alcalde de San Pedro.

“No puedes gobernar, no tienes la fuerza para hacerlo, no puedes recorrer las calles, es evidente. Tú, Mauricio, ya no puedes”, dice Canavati en su primer spot de campaña.

Horas más tarde, por la tarde del domingo, el panista aseguró que no entrará en confrontaciones con sus contrincantes electorales, a quienes advirtió que, aunque lo “traten como piñata, no obtendrán ni un dulce”.

Durante el arranque de su campaña desde la Plaza Fátima, el expresidente municipal sampetrino acusó que sus rivales constantemente lo atacan.

“Por lo que estoy viendo, algunas otras gentes nos quieren agarrar como piñata, pues miren, yo no tengo ningún problema, nada más que les digo que no van a agarrar ni de milagro los dulces, ni los cacahuates”, dijo.

“Que le tiren a lo que quieran y que le peguen a lo que quieran, todos los días están hablando de nosotros, que increíble que no puedan hablar ni de ellos mismos.

“Yo no voy a estar criticándolas, si ellas quieren golpearme ya dije que acepto ser su piñata, lo que les advierto es que no van a sacar ni un méndigo dulce”, aseguró Fernández.



Y VIVIANNE CLARIOND DEFIENDE A SAN PEDRO INDEPENDIENTE

Por su parte, la candidata independiente a la alcaldía sampetrina, Vivianne Clariond, defendió durante su arranque de campaña a las administraciones sin partido.

Durante su discurso desde el monumento conocido como “Los Tubos”, Viviane Clariond dijo que la ciudadanía deberá enfrentarse al dilema de ‘avanzar o regresar al pan con lo mismo’.

Comentarios