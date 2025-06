'Torre Akira estará en punto crítico para la vialidad': vecinos

La construcción de la Torre Akira podría colapsar la vialidad que de por sí ya se ve rebasada en horarios de salidas y entradas de colegios, afirmaron vecinos de Contry La Silla y de organizaciones civiles.

Luis Olmos, presidente de la asociación Vecinos Atentos Monterrey Sur, dijo que el proyecto ha sido mal visto por los vecinos de colonias de la zona sur desde el anuncio y arranque en 2020.

En entrevista con El Horizonte, Olmos destacó que no se han definido ni la entrada ni la salida del complejo habitacional, lo que podría provocar más complicaciones para el lado de la Avenida Revolución.

Debido al uso de uno de los carriles como ascenso y descenso de alumnos del colegio Nexus, que se ubica a pocos metros del terreno de la Torre Akira, lo que obligaría a los residentes a incorporarse al carril central donde transitan vehículos pesados.

“A nosotros nos preocupaba que en un momento, pues entre lo que es el colegio Nexus, que ya tiene años utilizando el carril lateral, pues el solo hecho de que el proyecto tuviera la salida hacia Revolución y que la fila de los vehículos para el colegio a mediodía, pues, obligara a que tuvieran que irse hasta un carril central.

“Nos preocupa que esté deteniendo el tráfico de circulación natural, que de por sí vienen vehículos de carga por esa vía y no dura mucho el tema aforo con uno o dos tráileres que se atraviesan ahí, pues ya no nos preocupa que el tráfico, el eventualmente, pues genere más complicaciones”, argumentó Olmos.

Otro de los factores en contra que indicó el líder vecinal fue que la construcción se está haciendo muy cerca del río La Silla, lo que podría traer otros problemas a la zona y a la misma obra.

Un claro ejemplo de este problema son los constantes movimientos que hacen maquinarias al interior del terreno para nivelar el suelo y no estar en riesgo de inundación por el mismo afluente.

“Lo que se alcanza a ver es que, pues no hay un margen importante, no se puede saber si el proyecto contempla qué tan cerca está, pero de inicio se veía que estaba muy cerca del río. No sé si la estructura misma esté, pues estaría comprometida por lo mismo que está muy, muy próxima al río”.

“Lo que preocupa del método, pues, es que si la torre está muy pegada se hace revolución o si se aleja la del río, ¿verdad? Pero pues lo que las obras nos han permitido alcanzar a ver, pues, es que la cimentación está muy comprometida porque, pues, obviamente han estado aplanando y aplanando y aplanando para alcanzar el nivel”, señaló Olmos.

El Horizonte dio a conocer este lunes que dicho proyecto sigue siendo un hoyo en la tierra a pesar de la promesa de compra que la desarrolladora de Pedro Dávila prometió la entrega entre agosto de este año y febrero de 2026.

Dicho desarrollo se publicitó desde el 2022 como un “brillo” que llegaba a la zona sur de Monterrey, ofertando departamentos que serían de una, dos y tres recámaras, mismos que tendrían 13 distribuciones diferentes, desde los 44 metros cuadrados (mts2) hasta los 179.

Actualmente sigue siendo un espacio de tierra con poca afluencia de trabajadores, demostrando que dicha torre que albergaría 181 departamentos no tiene ningún avance.

