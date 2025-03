Torres Tres Puertas: clientes son 'dueños de nada'

Dos clientes de Torres Tres Puertas, de la desarrolladora Stiva, que se han visto afectados y que pidieron ser identificados como Gabriela y Diego para proteger su identidad por temor a represalias, relataron su caso a El Horizonte.

Señalaron que la firma de la oferta de compra de los departamentos se hizo en el 2020 y que la construcción inició en 2021, pero debido a la pandemia, se suspendió.

Luego se reinició en 2022 y concluyó en 2024. Durante todo ese tiempo, las fechas de entrega se fueron retrasando, pero aun así siguieron dando sus mensualidades acordadas en la promesa de compra.

Sin embargo, en enero, fueron a preguntar cómo iba su caso y les dijeron que pronto les llamarían para que liquidaran y recibieran sus departamentos.

Pero el lunes pasado, les marcaron para decirles que no aceptaban su oferta de compra y que pasaran por su dinero.

“Se pasó la fecha en la que en realidad nos iban a entregar. Nosotros aguantamos en la pandemia, en la que se atrasó la obra, que no estaba lista, y luego después aguantamos todo un año que no tuvieron permisos".

“Nos llegó una notificación en la que dice que rechazan nuestra oferta de compra y, pues, sin más explicación, nada más llegó un mensajero que supongo que es de alguna notaría y nos dio la notificación”, comentó Gabriela.

Diego señaló que ahora han investigado y se han enterado de que Stiva cuenta con antecedentes en otros desarrollos, donde de manera abrupta les retiró la oferta y dejó a los inversionistas sin el departamento que han esperado por años.

Calificó como un abuso e incluso un robo el hecho de que Grupo Stiva utilizara su dinero para comenzar con la construcción de la torre y, de buenas a primeras, les revocaran la oferta de compra.

Y le regresa su enganche a cuentagotas, sin contemplar la plusvalía que fue adquiriendo el inmueble al paso del tiempo, sacando beneficio, revendiendo el departamento al doble del precio.

“Ellos siguen haciendo esto una y otra vez, y otra vez y otra vez; en el caso de Stiva, pues tenemos referencias de que ya lo han hecho con otros proyectos también".

“Utilizaste mi dinero para tú no pedir financiamiento, no pagar intereses y, ya bien padre, levantaste capital, ya construiste y ahorita es que ya está la torre casi terminada; me quitas la unidad para tú venderla al doble. Prácticamente, robarme mi ganancia en plusvalía, porque eso es un robo”, sentenció el afectado.

