Tráfico en urbe regia crece... ¡13% en solo un año!

Quedar atrapado durante horas en el congestionamiento vial se ha convertido en algo muy habitual para los regios, principalmente en horas pico.

Son las 17:30 horas de un miércoles en la avenida Gonzalitos, llegando a Constitución, y los conductores no pueden ocultar su cara de fastidio porque llevan horas en las filas de autos, avanzando a vuelta de rueda.

Esta estampa es un ejemplo de cómo en el último año los tiempos de traslado se han incrementado más de 13% en la urbe regia, mientras que el incremento promedio anual de la población en los últimos 9 años fue de 1.7 y el de los coches de 3.1 por ciento.

Esto significa que los tiempos de traslados crecieron en un año casi ocho veces más que los habitantes del estado y cuatro veces más que el parque vehicular.

En los últimos 9 años, el parque vehicular aumentó 28% mientras que la población creció en 16%, es decir, el porcentaje de aumento de coches es casi el doble que el de los habitantes del estado.

Al haber más autos, el espacio de circulación se reduce y aumenta el tiempo para realizar los recorridos.

El “infernal” tráfico redunda, según expertos y el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), en una erosión a la calidad de vida y en una pérdida anual de casi $13,000 millones de pesos en productividad, solo en Nuevo León.

Expertos sostienen que una vía para abatir esa problemática es fortalecer el sistema de transporte público, a fin de que resulte atractivo y eficiente para los regios, y así no tengan que recurrir al coche para hacer su vida.

La encuesta “Así Vamos 2024” de la plataforma “Cómo Vamos, Nuevo León”, dada a conocer el pasado marzo, revela que los tiempos de traslados en la urbe regia pasaron en promedio, en el 2023, de 1 hora con 23 minutos a 1 hora con 38 minutos en el 2024, lo que es un salto de 15 minutos o un 13% de incremento.

Conductores consultados por El Horizonte dijeron que, en sus casos, tardan dos horas en el trayecto del poniente al Centro de Monterrey.

“El tráfico está de ‘rechupete’, la única manera de evitarlo es no salir de casa, de plano, andamos en la calle por necesidad; les recomiendo, si no hay a qué salir, no salgan”, dijo el conductor Abner Rodríguez.

“El tráfico, vea, está terriblemente mal, no deberían hacer uno sino como cuatro pisos más para arriba, porque está horrible, muy pesado”, secundó un acompañante del señor.

Escuchar música en la radio con audífonos, mirarse al espejo, limpiarse los dientes, recostarse con los pies sobre el tablero, conducir con una mano mientras con la otra sostienen el celular para enviar mensajes o hacer una llamada, hurgarse la nariz o incluso comer, todo eso forma parte del reflejo cotidiano de automovilistas atrapados en el tráfico.

“El tráfico vehicular está bastante pesado; yo voy a la iglesia del Carmen y tardo en esta vueltecita como 35 a 40 minutos en llegar”, dijo una vecina de Cumbres.

Crecen más los autos que la población

En Nuevo León, el crecimiento de autos rebasa al de la población por mucho cuando se supone que este debería ir a la par.

De acuerdo con datos del Instituto de Control Vehicular, en el 2015 había en el estado 1 millón 340,711 vehículos y al cierre del 2024 eran 2 millones 340,751, que es un 28% de aumento; dividido entre 9 años, el aumento anual promedio da 3.1 por ciento.

En tanto, según el Inegi, en el 2015 había 5 millones 119,504 habitantes y actualmente, según datos del estado, pues el censo se levantará este año, hay 5 millones 969,564 habitantes, que es un incremento de 16%, que dividido entre 9 años es un aumento anual promedio de 1.7 por ciento.

Esto quiere decir que crece más la cantidad de autos que la de personas, de ahí que las calles estén saturadas de autos.

Pérdidas en competitividad

La problemática del tráfico además pega de manera importante a la productividad, y es que, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la congestión vial en México representa pérdidas de un total de $94,000 millones de pesos.

De ese total, la capital de Nuevo León ocupa el segundo lugar de las ciudades más afectadas, con un total de $9,839 millones 242,887 pesos, colocándose sólo por debajo de Valle de México.

Este monto equivale a casi una tercera parte de lo que costarán las tres líneas del Metro, que serán de $29,000 millones de pesos.

