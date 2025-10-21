Transformarán Las Sabinitas en Guadalupe en un área verde

La División Ambiental, a través de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, continúa ejecutando los trabajos de limpieza y remediación en la zona de Las Sabinitas, en el cauce del Río Santa Catarina, en el municipio de Guadalupe.

Estas labores son parte del proyecto integral "Río Vive", el cual se desarrolla en coordinación con el municipio de Guadalupe y que comenzó formalmente el pasado 24 de junio.

Raúl Lozano Caballero, Secretario de Medio Ambiente, supervisó el área y destacó la transformación lograda en los últimos meses.

“Al día de hoy hay una enorme transformación. Se han retirado tiraderos, talleres, lugares de chatarra, hasta una empresa que guardaba camiones de pasajeros aquí, y hoy vemos un gran avance de más de 400 toneladas de basura retiradas desde junio que empezamos este programa”, expresó el funcionario.

Lozano Caballero añadió que la brigada no detiene su marcha.

"Ya llevamos más de 500 metros lineales reconstruidos, y con la División Ambiental vamos a seguir trabajando en este punto para recuperar la zona”.

El proyecto avanza conforme a lo programado, enfocado en la recolección masiva de residuos y la eliminación de focos de contaminación.

Una vez concluida esta fase de saneamiento, el terreno será preparado para la siguiente etapa, que incluirá la creación de áreas verdes y parques en beneficio de la comunidad.

La iniciativa ha sido bien recibida por los habitantes del sector.

“Nos devuelve mucha tranquilidad, está muy bien el proyecto. Me imagino que todos los vecinos están igual de agradecidos que yo por la rehabilitación de esta zona, mi familia también tiene mucha tranquilidad”, comentó Gerardo de la Cruz, vecino del sector.

En esta jornada de limpieza participaron diversas instituciones estatales adscritas a la nueva División Ambiental, incluyendo la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, Fuerza Civil, Simeprode, Protección Civil del Estado, Parques y Vida Silvestre, Instituto de Movilidad y Accesibilidad, FIDEURB y la asociación civil Supera.

Comentarios