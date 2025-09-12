Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_12_at_4_29_36_PM_21589a89ce
Nuevo León

Tras resolver broncas, voy de bajadita: Samuel

El mandatario se  comprometió a inaugurar todas las obras que inició, como el monorriel de las Líneas 4 y 6 del Metro, los corredores verdes, el Parque del Agua

  • 12
  • Septiembre
    2025

El gobernador Samuel García aseguró que ya arregló las 15 broncas más pesadas que le  heredó su antecesor y ahora, en los poco más de dos años que le quedan a su sexenio, ya va "de bajadita", inaugurando obras.

“Cuando llegamos al gobierno teníamos crisis muy fuertes con las que teníamos que empezar y priorizar, eran como 15 bombas de tiempo que  nos dejó el gobierno anterior, y por ejemplo voy a habar de dos: el agua y la seguridad", expresó.

Afirmó que se logró el objetivo y lo que sigue es inaugurar las obras que inició. 

"Entonces en los primeros tres años se logró el objetivo, que era arreglar todas las broncas pesadas y ser el primer lugar en todo, por eso hoy, para mí, el inaugurar esta biblioteca (la Biblioteca Central) es muy simbólico porque ahora siguen los siguientes dos años, como se dice, de bajadita,  a inaugurar proyectos, vamos a inaugurar  300 canchas de futbol para todas las niñas y niños, vamos a inaugurar corredores verdes, todos arbolados para que la gente pueda caminar", detalló.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 4.29.36 PM.jpeg

Los últimos dos años, insistió, serán para ver los resultados. 

"Ya viene la etapa de disfrutar ser gobierno, porque un gobierno no se disfruta con tantas broncas, pero ya cuando tienes agua, ahorita están las presas llenas y sigue lloviendo, cuando tienes la seguridad como el mejor estado con mayor reducción de delitos",  expuso. 

Insistió en que  se terminarán  todas las obras que inició, como el nuevo Hospital Infantil, las líneas 4 y 6 del Metro, el nuevo Aeropuerto, el Parque del Agua y la infraestructura en materia de salud. 

Y reafirmó que el suyo será el sexenio con mayor obra pública de la historia.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

congreso_samuel_a963fa5b22
Entregará Samuel García su Cuarto Informe el 15 de octubre
nivel_presa_boca_lluvias_2afe2580de
Sube nivel de presa La Boca al 108%; no descartan nuevo desfogue
EH_UNA_FOTO_68_5b92468591
Inaugura Samuel García 'NL Cumbre Inmobiliaria 2025'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
Whats_App_Image_2025_09_13_at_2_39_41_PM_d6261beff1
Muerte de menor en Reynosa, no quedará impune: Fiscalía 
Whats_App_Image_2025_09_13_at_2_29_41_PM_1_7deace30fe
Afirman que no habrá puente escolar en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_11_at_5_30_37_PM_1_7a7ceb21eb
Anuncia Samuel subsidio extra para tener casas en $665,000 pesos
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
publicidad
×