Tras sufrir acoso, mujer se vuelve activista social

Ella es una mujer incansable, altruista y con esperanza y se llama Valeria Macías.

Y aunque no lo crea, vive en riesgo desde hace varios años, delante de la mirada de su ex alumno de Administración.

“Todo inició porque fue alumno mío, pero es una persona que es mayor que yo y empezó todo esto una vez que él ya no era mi alumno y comenzó a acecharme. Empezó con fotografías, después por mensajes de WhatsApp.

“Y luego ya continúo con un acecho físico; iba detrás de mí a todos los lugares, comenzaron las amenazas de muerte; me dijo que estaba enamorado de mí y por más que yo traté de hacerlo entrar en razón, es una persona que nunca desistió y pues actualmente él continúa”, relató.

Envuelta en medio, denunció a su agresor identificado como David “N” y este, fue algún tiempo a prisión, sin embargo, gracias a un amparo, salió en libertad, pero con orden de restricción, indicación que no acató.

“Se vuelve a convocar a audiencia y cuando el juez indica que porque él no atendió lo que había solicitado la juez anterior debía regresar al penal y la cuestión era que fue una audiencia virtual, entonces él se da a la fuga, duró 7 meses prófugo.

“Posterior a esto me doy cuenta de que él metió un amparo y la jueza se lo concede y le quitan la orden de aprehensión”, lamentó.

Para este punto, Macías llevaba casi 7 años en batalla legal, y aunque volvió al punto de partida, no pierde la fe.

“Yo utilizo el miedo para actuar, no para que me detenga”, sostuvo.

Aún así, dice sentirse privilegiada, pues tiene el alcance y la valentía para llegar a las instancias correspondientes. Justo por ello, ahora es activista social y visibiliza a las poco escuchadas.

“Lo que yo hago actualmente, o lo que me llevó hasta aquí el tema de que muchas mujeres me comenzaron a buscar con sus casos. Las cosas no están aterrizadas para que todos las entendamos, entonces algo que empecé a hacer es digerirlos mucho la información y decirles, esta es la manera en la que tú puedes llegar”, dijo.

Hasta ahora sigue en la lucha y con la esperanza de que su agresor caiga para vivir en paz.

