Tras tolvaneras en NL, advierten de tomar medidas preventivas

El gobierno de Nuevo León informó que debido a los fuertes vientos que viajan a una velocidad promedio de 25 kilómetros por hora, ya generaron tolvaneras en el área metropolitana de Monterrey.

Los vientos han traído polvo a la ciudad, que proviene del noreste de México y el sur de Estados Unidos.

Actualmente, las condiciones son propicias para incendios, debido a que hay suspensión de polvo, baja humedad relativa y altas temperaturas.

Y llamaron a emisiones municipales; estatales y federales, a mantenerse en etapa preventiva:

• Mantener operando sus sistemas anticontaminantes de manera óptima,

• En la medida de lo posible, suspender operaciones que generen partículas.

• Humectar y limpiar áreas de patios y vialidades internas y externas aledañas a sus instalaciones.

• Evitar mantener almacenes de material a granel sin cubierta o sin humectación.

• Asegurar limpieza y humectación en obras y construcciones.

• Mantener en buenas condiciones las fuentes móviles: realizar afinación y mantenimiento, asegurar que cuentan con convertidor catalítico.

• Los vehículos que transporten material particulado, deberán asegurar que el material se encuentre humectado, que la caja sea hermética, y que se cubra la parte superior de tal manera que no se presente derrame del material.

• Las pedreras mantienen suspensión de voladuras.

• Las quemas de residuos se prohíben bajo cualquier circunstancia.

Y a la población:

• Evitar actividades al aire libre (aun en patios y jardines).

• Grupos sensibles como niños y niñas menores de 12 años, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con padecimientos bronco-respiratorios y cardiovasculares deben mantenerse en interiores.

• Si se presenta malestar de las vías respiratorias, llamar al servicio médico.

• Abstenerse de realizar ejercicio al aire libre.

• Abstenerse del encendido de fogatas.

• Realizar mantenimiento periódico de los vehículos.

• No emplear vehículo para distancias cortas ni mantenerlo encendido innecesariamente.

• No realizar actividades que puedan propiciar incendios.

Se tiene pronóstico de que este domingo, las condiciones serán similares.

