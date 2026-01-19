Podcast
Nuevo León

UANL inicia semestre del 2026 con más de 220,000 estudiantes

El Rector Santos Guzmán López, reiteró el compromiso institucional con la excelencia académica y el desarrollo integral del estudiantado

  19
  Enero
    2026

Con una matrícula superior a los 220 mil alumnos, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dio inicio formal al semestre enero-junio 2026 en sus distintos niveles educativos, informó el Rector Santos Guzmán López, quien reiteró el compromiso institucional con la excelencia académica y el desarrollo integral del estudiantado.

Inicio del semestre enero-junio 2026 en la UANL

La Máxima Casa de Estudios de Nuevo León recibe a estudiantes distribuidos en 55 dependencias académicas, que incluyen 26 preparatorias, tres escuelas técnicas y 26 facultades, con presencia en ocho unidades académicas ubicadas en diversos municipios del estado.

0E9A8359.JPG

Inauguran obras en la Unidad Académica Santiago

Como parte del arranque del ciclo escolar, este 19 de enero el Rector encabezó la inauguración de obras de infraestructura y equipamiento de la Unidad Académica Santiago, donde actualmente se atiende a una matrícula de 177 alumnos inscritos en 18 programas educativos.

Oferta académica y condiciones educativas

Durante su mensaje, Santos Guzmán López destacó que la Universidad trabaja para ofrecer las mejores condiciones académicas, tecnológicas y humanas, a fin de que los estudiantes alcancen su máximo potencial dentro de los más de 400 programas educativos que ofrece la institución.

El Rector subrayó que autoridades, docentes y personal universitario mantienen un esfuerzo permanente para brindar herramientas académicas que permitan a los alumnos desarrollar con éxito sus actividades escolares y concluir el semestre con buenos resultados.

0E9A8465.JPG

Recorrido por el Campus Mederos

Posteriormente, Santos Guzmán López realizó una visita al Campus Mederos, donde convivió con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en su primer día de clases, acompañado por funcionarios universitarios y directores de distintas facultades.

En el recorrido estuvieron presentes el Secretario General de la UANL, Mario Garza Castillo; el Secretario Académico, Jaime Castillo Elizondo; así como directivos de las facultades de Ciencias Políticas, Economía, Música, Artes Escénicas, Artes Visuales, Ciencias de la Comunicación y el CIDEB.

Cobertura educativa de la UANL

Para este semestre, la UANL atiende a estudiantes de bachillerato, carreras técnicas, licenciatura y posgrado, consolidándose como una de las instituciones de educación superior con mayor cobertura y oferta académica en el país.


