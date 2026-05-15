Un respiro verde en casa de la mano de tus plantas

Por décadas, las plantas de interior han dejado de ser simples elementos decorativos para convertirse en protagonistas del bienestar dentro del hogar. Más allá de aportar frescura visual y una conexión emocional con la naturaleza, ciertas especies ayudan a absorber compuestos orgánicos volátiles presentes en muebles, pinturas, detergentes y textiles, además de contribuir al equilibrio del oxígeno y la humedad ambiental.

El interés por este fenómeno se popularizó gracias al histórico estudio de la NASA sobre plantas de interior y calidad del aire. El proyecto, realizado originalmente para explorar soluciones de purificación en estaciones espaciales cerradas, descubrió que algunas especies podían reducir contaminantes como formaldehído, benceno y tricloroetileno.

Sin embargo, especialistas modernos aclaran que las plantas no sustituyen la ventilación ni los purificadores mecánicos. El horticultor Justin Hancock explicó que “las plantas técnicamente eliminan contaminantes”, aunque “el impacto es menor” en condiciones domésticas normales. Aun así, incorporar vegetación al interior sigue siendo una excelente decisión, pues mejora la percepción del espacio, aporta bienestar psicológico y ayuda a crear ambientes más frescos y agradables.

Aquí te compartimos algunos ejemplos de plantas que son excelentes para el hogar, destacando por producir buen nivel de oxígeno. (Con información de Agencias)

La sansevieria: la reina de los dormitorios

También conocida como “lengua de suegra”, la Sansevieria trifasciata es una de las favoritas por su resistencia y por liberar oxígeno incluso durante la noche. Según el estudio de la NASA, destaca por su capacidad para absorber formaldehído y benceno. Su estética vertical y escultórica la convierte en una gran aliada del diseño minimalista.

El lirio de la paz: elegancia y purificación

El Spathiphyllum o lirio de la paz es una de las especies más recomendadas para interiores sofisticados. Sus hojas brillantes y flores blancas aportan una sensación de calma y limpieza visual. Esta planta es ideal para salas contemporáneas; funciona bien en macetas negras o metálicas; además, aporta contraste en interiores neutros.

La palma areca: frescura tropical

La Dypsis lutescens aporta volumen, movimiento y una sensación tropical elegante. Además de ayudar a mantener la humedad ambiental, es apreciada por su alta producción de oxígeno. Las tendencias de diseño biofílico recomiendan utilizar plantas de gran tamaño cerca de las ventanas para crear una conexión visual con el exterior.

El poto o pothos: belleza práctica

El Epipremnum aureum (poto/pothos) es una de las plantas más fáciles de cuidar y una de las favoritas para principiantes. Según investigaciones retomadas por la NASA, ayuda a disminuir compuestos contaminantes en ambientes interiores. Su apariencia colgante lo hace perfecto para repisas flotantes, libreros abiertos, jardines verticales.

Helecho de Boston: un humidificador natural

El Nephrolepis exaltata destaca por su frondosidad y capacidad para aumentar la humedad ambiental, algo especialmente útil en hogares con aire acondicionado constante. Los expertos en interiorismo recomiendan combinarlo con materiales naturales como ratán, lino y madera clara para potenciar la sensación de frescura.

Ideas para un diseño eficaz

* Crea un rincón verde con distintas alturas y macetas

* Incorpora plantas colgantes en baños y cocinas

* Usa grandes ejemplares como separadores visuales

* Combina vegetación con materiales orgánicos

* Apuéstale a jardines verticales en espacios pequeños

HA DICHO

Los elementos naturales pueden reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y la productividad. Hoy las plantas ya no son un accesorio secundario: se convierten en piezas centrales de decoración”

Sarah Trop

Diseñadora

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