Nuevo León

Una persona es encontrada sin vida en Guadalupe

En el lugar fueron localizadas varias latas de cerveza, por lo que de manera inicial se presume que el ahora fallecido se encontraba con otras personas

  • 25
  • Diciembre
    2025

Un hombre perdió la vida luego de ser localizado con heridas en el abdomen y el tórax en cuartos de renta ubicados sobre la calle Marte en su cruce con galaxia en la colonia 2 de Mayo.

De acuerdo con información preliminar, la víctima es un masculino de entre 35 y 40 años de edad, quien fue encontrado recostado boca arriba, sin camisa y vistiendo pantalón negro.

El hallazgo fue reportado por la propietaria del inmueble, luego de que vecinos le alertaran sobre lo ocurrido.

En el lugar fueron localizadas varias latas de cerveza, por lo que de manera inicial se presume que el ahora fallecido se encontraba conviviendo con otras personas antes del ataque.

Elementos de la policía municipal acudieron al sitio y acordonaron el área, mientras que personal de servicios periciales realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios y el inicio de la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna detención.


