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Nuevo León

Urgente: buscan a adulto mayor con Alzheimer perdido en Escobedo

Familiares piden ayuda para localizar a José Luis Hernández Nava, de 72 años, desaparecido en Escobedo y visto por última vez en Monterrey

  • 16
  • Mayo
    2026

Familiares y seres queridos de José Luis Hernández Nava, de 72 años de edad, solicitan el apoyo de la comunidad para dar con su paradero, luego de reportarse su desaparición en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el adulto mayor padece Alzheimer, condición que incrementa la preocupación por su seguridad y hace urgente su pronta localización.

El adulto mayor tiene su domicilio en Escobedo, pero familiares señalan que fue visto recientemente en el municipio de Monterrey, por lo que piden a la población de ambas zonas mantenerse alerta y reportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.

La última vez que fue visto, José Luis vestía camisa azul, pantalón negro, tenis negros y gorra negra.

La familia pide que cualquier dato sobre su ubicación sea reportado de inmediato a Ismael Hernández Nava, al teléfono 81 1203 6152.

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