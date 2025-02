Usan estudiantes y adultos mayores programa 'Ayudamos a Moverte'

En su primer día de arranque, el programa Ayudamos a Moverte fue aprovechado por estudiantes y adultos mayores para recibir los 10 viajes gratis.



Los usuarios del sistema de transporte de Nuevo León acudieron al módulo de registro ubicado en la estación de Metrorrey para tramitar este beneficio a través de la tarjeta Muevo León o la aplicación Urbani.



Mariana Cisneros, una de las usuarias que se registró, comentó que este beneficio le ayuda a poder ahorrar el dinero que comúnmente gasta en trasladarse a la escuela o financiar los materiales que le son requeridos en sus clases.





“Me ayuda al momento de poderme trasladar hacia la escuela, ya que utilizo yo los camiones y el metro para poder llegar, se me hace muy bien el programa ya que nos ayuda un poco en la economía. Podemos ahorrar cierto dinero y eso lo podemos utilizar para material de la escuela y ya con el apoyo yo me puedo trasladar hacia la escuela, señaló Cisneros.



Pero no solo estudiantes se vieron beneficiados con estos 10 viajes gratis que se estarán otorgando cada mes en todas las modalidades de transporte público como metro, transmetros, rutas Muevoleón y ruta exprés integrada.

Sino que también hubo adultos mayores como, Jose armando Moreno quien indicó que es un apoyo importante para transportarse en la ciudad y poder llegar a sus compromisos.



Y a pesar de que solo son 10 viajes gratis José Armando, resaltó que para los adultos mayores que solo cuentan con el ingreso de una pensión que en ocasiones es baja, es una de gran ayuda.



“Claro que nos está ayudando muchísimo porque, de hecho, a los que tenemos una sola pensión o los que no están pensionados, nos está ayudando para pues el transporte, que no es primordial porque están muy escasos sueldos, son muy bajos.

“Unos piensa que es muy poco, pero los que no tenemos un salario fijo, pues nos ayuda a movernos, pero como dice a mover Nuevo León”, añadió José Moreno.





Comentarios