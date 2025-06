Va Estado contra camiones que no se detienen por pasajeros

Para asegurarse de que los camiones recojan al pasaje, el gobierno de Nuevo León modificó el esquema de pago por kilómetro, por lo que ahora no sólo le pagará a los empresarios camioneros por la distancia que recorran, sino también por el número de pasajeros que recojan durante los recorridos.

La medida, dijo el estado, ayudará a combatir las largas filas en el transporte público y disminuir los tiempos de traslado.

Y es que erróneamente se había reportado que el estado cancelaba el esquema de pago por kilómetro y se retornaba al esquema anterior en que solo se pagaba por pasajero y el transportista concentraba los ingresos, pero según la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, no es así, pues con la modificación del esquema de pago por kilómetro se enriquecen para dar aún mayor importancia a los usuarios.

Además, este esquema que se aplicará progresivamente y terminará de consolidarse en diciembre próximo ayudará a reducir hasta 60% el subsidio que el estado le destina al transporte, pues se estima que pasará de $40 millones de pesos semanales a $16 millones de pesos.

En entrevista con El Horizonte, el titular de Movilidad, Hernán Villarreal, dijo que la modificación del esquema refuerza la rectoría del estado en el transporte, pues ahora le pagarán a los camioneros por efectividad en la cantidad de pasajeros transportados.

Para esto, la autoridad mantendrá la recaudación del dinero que luego dispersará entre los transportistas bajo el nuevo criterio.

“Tuvimos un serio problema con los transportistas, porque empezó a haber mucha evasión de la tarifa e incluso que no levantaban a todos los pasajeros porque, como se paga por kilómetro, no importaba realmente si pagaban los usuarios o si levantaban a los usuarios o no.

“Creemos que se va a mejorar el servicio, no va a ser de forma inmediata, pero sí se va a empezar a ver una mejora”, sentenció Villarreal.

Actualmente, según la Encuesta Así Vamos de la plataforma Cómo Vamos NL, los tiempos de traslado en el transporte en la urbe regia son, en promedio, de dos horas y 56 minutos. Esta cantidad es 15 minutos más que respecto al 2023.

“En Nuevo León, los tiempos de traslado incrementaron en promedio 15 minutos al compararlos con 2023, pasando de 1 hora con 23 minutos a 1 hora con 38 minutos, superando el promedio de años anteriores.

“Los usuarios de camión invierten 2 horas y 56 minutos en su viaje redondo, mientras que quienes se mueven en automóvil tardan menos de la mitad, 1 hora con 13 minutos”, se lee en la encuesta.

Villarreal indicó que el esquema de pago por kilómetro recorrido representó un problema por choferes que no recogían a pasajeros en las paradas, puesto que no importaba el pago de estos, al tener el pago asegurado tan solo por realizar el trayecto.

Dijo que el cambio fortalece el servicio y para nada es regresar al esquema que operaba en el sexenio pasado en el que los camioneros recibían el dinero directo de los pasajeros.

“En el esquema anterior el gobierno no tenía el recaudo, eso es lo importante, el gobierno tiene directamente el recaudo y en función de los pasajeros le va a pagar al transportista, pero el Gobierno sigue teniendo la rectoría, el recaudo y la definición de frecuencias”, comentó Villarreal.

Ante estos extensos tiempos de traslado, Villarreal estimó que habrá una reducción con los nuevos incentivos a los transportistas, pero aún desconocen cuánto tiempo menos de espera podría haber, ya que esta mejoría será gradual.

“Está muy difícil ese cálculo, o sea, lo que necesitamos es generar los incentivos para que realmente se preocupe el chofer por la atención de los usuarios y el transportista en general. Creemos que se va a mejorar el servicio, no va a ser de forma inmediata, pero sí se va a empezar a ver una mejora”, sentenció Villarreal.

Lo aprobaron en junta del IMA

Este fue uno de los temas abordados durante la sesión de la Junta de Gobierno del IMA, celebrada el lunes 23 de junio, donde se aprobó la nueva modalidad que pretende trasladar el riesgo de la demanda hacia los concesionarios del sistema.

Autoridades estatales reconocieron que el esquema anterior, que implicaba un pago fijo por kilómetro sin considerar el número de pasajeros transportados,

El encargado del despacho del IMA, Abraham Vargas, señaló durante dicha sesión que con el esquema de cobro por kilómetro el riesgo recaía directamente en el Gobierno del Estado y no logró disminuir los tiempos de espera, ni mejorar la experiencia de los usuarios.

Asimismo, detalló que el Instituto pasó de operar menos de 100 autobuses a más de 400 sin tener lo necesario para poder operar este servicio de transporte público, por ello la decisión de regresar las rutas a los transportistas.

“Recordemos que el Instituto de operar únicamente eh menos de 100 autobuses, llegó a operar más de 400 con un esquema no muy favorable en donde, pues, se rentaban bases entre comillas, sin infraestructura necesaria, sin los controles necesarios y también hay que decirlo, sin la estructura orgánica suficiente para operar una empresa de transporte.

“La decisión que tomamos fue entregar esta ruta a los transportistas que estuvieran en mejor posición de operar, los que serían cercanos a la cuenta de los que tuviéramos infraestructura y disminuir esta sin reducir el servicio, porque se continuó prestándose a disminuir la carga presupuestal para el Instituto”, explicó Vargas en la reunión del IMA.

Actualmente, la administración estatal supervisa más de 3,300 autobuses, casi 5 mil operadores y 180 contratos administrativos.

