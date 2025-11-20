Va NL por más centros para mujeres víctimas de violencia

Al declarar que es insuficiente la cantidad de centros federales de atención a mujeres víctimas de violencia, el Gobierno de Nuevo León anunció que pretenden impulsar la creación de cinco recintos más para el 2026.

Actualmente existen 33 espacios, de los cuales 16 son financiados por el Estado y 17 operan con presupuesto del Gobierno Federal.

“Yo consideró que necesitamos 38 cuanto menos, y esperemos que para el próximo año los podamos tener”, dijo Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres, “sí necesitamos más, definitivamente, sobre todo en el Área Metropolitana”.

Respecto a los recintos Federales, -denominados Centros Libres-, la funcionaria explicó que existe una limitación que impide instalar más de uno por municipio.

Durante rueda de prensa, Buchanan aseguró que junto con otras entidades solicitaron ampliar la cobertura.

“Cuando trabajamos y lo platicamos con la Federación en esas reuniones, -y también otros Estados apoyaron esa moción de esta Secretaría de que era insuficiente-, nos dijeron que para el próximo año van a cambiar las reglas.

“Hay municipios que no necesitan un centro de estos porque tienen instancias municipales, por la cantidad de población, o por la cantidad de denuncias, en cambio hay otros como Escobedo, donde se concentra la mayor cantidad de asuntos derivados de violencia familiar, pues requieren otra mayor cantidad de centros”, dijo.

Por otro lado, la secretaria destacó que Nuevo León experimenta una reducción del 90% en feminicidios, y un 17% en este delito en grado de tentativa.

