Nuevo León

Valentina Luján presenta su nuevo libro en la FIL Monterrey

La experta en ciencias de la felicidad presentó “Ser feliz es para valientes… y tú eres más valiente de lo que crees” en el marco de la Feria del Libro 2025

  • 19
  • Octubre
    2025

Con más de 25 años de experiencia en el estudio del comportamiento humano, la experta en ciencias de la felicidad Valentina Luján presentó libro “Ser feliz es para valientes… y tú eres más valiente de lo que crees” en el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2025.

Durante la presentación, Luján compartió que su interés por escribir este libro surgió de una profunda preocupación por los crecientes índices de problemas de salud mental, y la necesidad de ofrecer herramientas reales que ayuden a construir bienestar desde la ciencia.

“Ver cómo aumentan los problemas de salud mental y al mismo tiempo proliferan mensajes de positivismo ‘tóxico’ me generaba impotencia. Construir una vida plena requiere trabajo, seriedad y responsabilidad personal”, explicó la autora.

El libro, narrado de forma cercana y sencilla, combina la investigación científica con experiencias personales. Cada capítulo incluye ejercicios prácticos que buscan guiar al lector hacia una felicidad más auténtica, lejos de los clichés y los discursos vacíos.

Para Luján, la felicidad no es un estado permanente ni un destino, sino una construcción diaria que implica esfuerzo y valentía, “Ser feliz no siempre es fácil o placentero, pero vale la pena. Es una inversión que requiere incomodarnos para poder tener una vida que nos emocione vivir”, señaló.

Con esta obra, Valentina Luján invita a los lectores a mirar la felicidad desde una nueva perspectiva: como un proceso de crecimiento, autenticidad y coraje, más allá de la perfección o el optimismo superficial.

La autora concluyó que “ser feliz es para valientes” porque implica aceptar la adversidad y elegir, día a día, construir una vida con sentido.


