Van 1,100 generadores de violencia y 25 objetivos detenidos en NL

Como parte de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Federal y Fuerza Civil, se ha logrado la detención de 25 objetivos prioritarios y 1,100 generadores de violencia en Nuevo León.

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar Garcia Harfuch, este jueves en entrevista con los medios, donde destacó la relación de las instancias de seguridad federal y estatal.

De igual manera, informó las cifras que se han alcanzado desde octubre de 2024 hasta la fecha en la entidad, como son los más de mil generadores de violencia y objetivos prioritarios detenidos, más de 17,000 armas de fuego aseguradas y las casi 300 toneladas de droga incautada.

“Con Fuerza Civil tenemos una muy buena relación, una coordinación muy estrecha de operación, que eso es lo importante; tenemos una relación de operación directa en el estado de Nuevo León y es en beneficio de nuestro país y, por supuesto, de la de los ciudadanos de Nuevo León".

“Con el estado de Nuevo León llevamos más de 1100 generadores de violencia detenidos, 25 objetivos prioritarios, y a esto se suma, pues, a los 34,000 detenidos en el país, las 17,200 armas de fuego aseguradas, las 283 toneladas de droga, y algo que ha repercutido de manera directa en la baja de homicidios es la operación constante”, comentó García Harfuch.

El pasado 3 de febrero, Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky” o “Mando R”, líder del Cártel del Noreste (CDN) y considerado el segundo hombre de mayor importancia en la organización, fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en una operación de seguridad encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en colaboración con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Además de considerar este arresto como uno de los más importantes para la disminución de delitos de alto impacto como homicidios del 61% en el estado, García Harfuch dijo que hay otros que también han representado un golpe fuerte contra la delincuencia.

“También detuvimos con las autoridades de Nuevo León a Alexis Eduardo Villa Gómez, alias El Rayas del Cártel del Noreste, ligado a homicidios también, principalmente a privaciones en la zona sur del estado".

“Otro sujeto, este Escorpión 42, este de apellido Tirado, ligado a delitos contra la salud y tráfico de armas, pero este también en la zona noreste del país, es Nuevo León y Tamaulipas".

“Al otro sujeto, alias Cromo, integrante este sí de un grupo más independiente, pero ligado a delitos de extorsión y cobro de piso directamente en la zona centro de Monterrey y homicidios”, detalló el secretario de Seguridad Federal.

García Harfuch agregó que las detenciones son un factor importante que ayuda a la disminución de homicidios y de otros delitos, pero también el reforzamiento de las instituciones como la Sedena o la GN.

Sin embargo, dejo en claro que los resultados que ha tenido Nuevo León no son el final del trabajo, sino que es necesario continuar reforzando las acciones que se han tenido para generar un cambio en todo el país.

“No estamos diciendo de ninguna manera que el problema esté resuelto, que ya no haya nada que hacer ni en el país ni en Nuevo León; todo lo contrario, tenemos que continuar trabajando".

“Donde hay un fortalecimiento de una policía estatal fuerte siempre se va a notar y creemos es una opinión muy personal que ese es el camino para lograr la pacificación del país”, añadió Garcia Harfuch.

