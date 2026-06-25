Nuevo León Inicio / Nuevo León / Van por retirar 300 toneladas de lirio acuático en La Boca Van por retirar 300 toneladas de lirio acuático en La Boca Trabajando en equipo, las autoridades y la ciudadanía combaten esta especie invasiva y altamente dañina que pone en riesgo este cuerpo de agua Por Olivia Martínez | 25 Junio 2026

Para acabar con la amenaza que la plaga de lirio acuático (también conocida como lechuguilla acuática) representa para el agua y los ecosistemas de la Presa La Boca, el municipio de Santiago, junto con Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) y asociaciones civiles, trabajan a marchas forzadas en su eliminación. Trabajando en equipo, las autoridades y la ciudadanía combaten esta especie invasiva y altamente dañina que pone en riesgo uno de los principales cuerpos de agua de Nuevo León. Avances en la limpieza de la Presa La Boca: ¿Cuánta maleza se ha retirado? El despliegue de las cuadrillas está dejando resultados diarios en la zona, aunque las cifras de avance varían según la dependencia: Extracción diaria: Se retiran un promedio de 4 toneladas de lirio acuático al día.

Meta final: La expectativa es recolectar un total de 300 toneladas de maleza.

Toneladas eliminadas: Hasta el momento, el municipio de Santiago reporta el retiro de 132 toneladas , lo que representa más del 44% de la meta.

Discrepancia en las cifras: Mientras que Agua y Drenaje reportó un avance de limpieza superior al 40%, la Secretaría de Servicios Públicos de Santiago, a cargo de Jorge Espronceda, dio un dato más conservador, estimando el avance en un 15%. "Yo estimo que sea en un mes, aproximadamente. Ya la coordinación existe. Sí es importante aclarar que también necesitamos la coordinación de los vecinos", señaló Espronceda respecto al tiempo estimado de los trabajos.

Trabajo en equipo para atacar el problema de raíz

El alcalde de Santiago, David de la Peña, informó que se mantiene una estrecha coordinación con AyD, la Asociación de Remo y los Vecinos de la Presa. El objetivo no es solo retirar la maleza de la superficie, sino atacar el problema de raíz para evitar que el lirio se vuelva a reproducir.

Las cuadrillas de trabajadores han concentrado sus esfuerzos en puntos críticos como la zona cercana a Los Cavazos y el arroyo La Chueca. Aunque la proyección inicial para limpiar la presa era de un mes, las autoridades admiten que el periodo podría extenderse.

¿Por qué proliferó el lirio acuático en la presa?

De acuerdo con diversos análisis de expertos, el imparable avance de esta plaga se debe directamente a las descargas de aguas negras que proliferan en la zona.

El crecimiento desmedido de desarrollos inmobiliarios ha saturado la infraestructura existente. Ante esta situación, el alcalde De la Peña refirió que Agua y Drenaje de Monterrey ya se encuentra construyendo un nuevo colector sanitario, ya que el actual ha superado su capacidad.

Conagua investiga calidad del agua y anuncia sanciones

Por su parte, la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que ha realizado recorridos y muestreos de la calidad del agua tanto en la Presa La Boca como en el Arroyo La Chueca. La dependencia federal reconoció que el auge de los asentamientos humanos incrementa las descargas a los cuerpos de agua.

A finales de mayo, Conagua llevó a cabo inspecciones para medir el impacto de estas descargas en la propagación de la plaga. Asimismo, advirtió que mantendrán las investigaciones para aplicar sanciones y clausuras a quienes realicen descargas ilegales en la zona.