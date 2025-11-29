Cerrar X
Vecinos de Pesquería pensaron que explosión era un avionazo

Lo que para muchos era una velada tranquila, terminó en momentos de pánico generalizado, pues nadie sabía qué había ocurrido a unas cuantas casas de distancia

  • 29
  • Noviembre
    2025

La noche se convirtió en una escena de pesadilla para los habitantes de Pesquería. 

Lo que para muchos era una velada tranquila, terminó en momentos de pánico generalizado, donde las primeras versiones que corrían entre los vecinos hablaban de una catástrofe mayor: "cayó un avión" o "lanzaron una bomba".

El origen del caos fue la explosión de pirotecnia, un estruendo tan violento que desató el terror en la comunidad, llevando a las familias a huir de sus hogares sin apenas tiempo para reaccionar.

"Parecía la guerra, no sabíamos si era una balacera", expresó una vecina de la Colonia Los Olmos.

Explosion pesqueria

Vecinos comparten su sentir

Los testimonios de quienes vivieron la explosión son un reflejo del miedo y la confusión. La fuerza del estallido fue tal que superó el sonido de cualquier detonación normal de fuegos artificiales, provocando que muchos pensaran en un ataque o un desastre aéreo.

Una vecina, identificada como Cristal, compartió la angustia colectiva.

 "Salimos a la calle. Así como yo estoy asustada, la mayoría está así. Se escuchaban que fueran balazos, granadas." 

Otro testigo reafirmó la intensidad: "Fue demasiado fuerte la explosión."

El impacto se sintió incluso dentro de los hogares. Otra residente relató cómo el suceso interrumpió su jornada de trabajo de manera violenta.

“Me encontraba trabajando, poniendo uñas. Me saltaron todos los vidrios en la espalda y nos tiramos al piso porque no sabíamos si era una balacera o una explosión".

Quienes vivían en las inmediaciones del punto de la explosión sintieron la onda expansiva con mayor crudeza, describiendo un ambiente apocalíptico

Explosion Pesqueria

"Mi casa es la de al lado. Unos decían que se había caído un avión, parecía la guerra, parecía que nos habían aventado una bomba, sí estuvo muy fuerte", comentó otro vecino.

El instinto de supervivencia llevó a varias familias a abandonar sus casas de inmediato, priorizando la seguridad sobre cualquier pertenencia.

"Estaba haciendo de cenar, tengo tres niños chiquitos. Nos salimos sin zapatos. Se cayó la puerta," narró una madre de familia, evidenciando el nivel de daño estructural y el peligro inminente que sintieron.

La explosión ha dejado una marca de miedo en Pesquería, reviviendo el debate sobre la seguridad y el almacenamiento de material pirotécnico en zonas habitacionales. 

Las autoridades locales investigan el incidente para determinar las causas exactas y deslindar responsabilidades.


