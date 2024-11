'Vecinos del sur sí querían Metro, pero subterráneo': Adrián

Al señalar que él estuvo contacto con ellos, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, afirmó que los vecinos del sur de la ciudad no se oponían a la construcción de la Línea 5 del Metro, sino a que esta fuera elevada.

El edil priista afirmó que los habitantes de la zona exigían que la instalación fuera subterránea, porque consideraban que hacerlo elevado agudizaría el caos vial de la avenida Garza Sada, la cual según ellos, perdería dos carriles.

“Yo estuve en contacto con muchos de los vecinos de esta área, no querían la Línea 5 elevada, no es que no quisieron el Metro, lo que estaban exigiendo los vecinos es que el transporte público, que es importante, pero por las condiciones de la avenida Garza Sada, que es donde pretendían hacer el trazo, pedían que fuera subterráneo".

“(Subterráneo tal) como hay algunas líneas en la ciudad de Monterrey y esa era una de las solicitudes de los vecinos, no es que los vecinos no quisieron una línea de transporte en esta área, lo que pedían, exigían, es que fuera subterráneo porque al hacerlo sobre la avenida Garza Sada, que ya está saturada, que ya no tiene espacio para poner columnas, le van a robar un par de carriles a la avenida Garza Sada e iba a trastornar más la vialidad”, indicó.

El pasado martes, el Estado anunció la cancelación de la Línea 5 del Metro que iría por la Avenida Garza Sada, debido a que nunca se alcanzó la anuencia de los vecinos, según dijo el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal.

En su lugar, según anunció, se hará una línea de Premetro con camiones eléctricos, cuyo sistema se empezó a licitar el jueves.

Flanqueado por las diputadas priistas, la local, Lorena de la Garza, y la federal, Ana González, el alcalde regio afirmó que él recibió con “buen ánimo” el anuncio de la cancelación, pero afirmó que a la ciudad le urgen sistemas de transporte masivo.

“La cancelación del Metro elevado los vecinos y el municipio de Monterrey lo vemos con buen ánimo pero hay que establecer, definitivamente, algún sistema de transporte para esta área de la ciudad que le permita tener una mejor movilidad a Monterrey, sin que esta afecte la vialidad actual como se pretendía con el proyecto que tenían anteriormente”, señaló.

Aunque dijo que le toca al estado, él implementará el siguiente año la línea de transporte intermunicipal llamada “Regio Ruta”, que será alimentadora de los grandes troncales de transporte masivo como el Metro, Transmetro y Ecovía.

“Monterrey sí tiene un plan que es la Regio Ruta, que hay que repetir que la obligación del transporte público la tiene el gobierno del estado, pero sí vemos la necesidad de intervenir porque la plática con los vecinos, la plática en cada una de las estaciones o paradas de camión, era que hacían hasta cuatro horas de ida y cuatro horas de regreso a su casa, es decir, casi casi una jornada laboral se la aventaba en el transporte público.

“Esto es rutas alimentadoras del transporte masivo, era la ruta de las colonias con camiones más pequeños para que la gente tenga que caminar menos desde sus casas al lugar donde se pueden transportar, para poder llevar a la gente transporte masivo como el Metro, Transmetro y la Ecovía”, indicó.

