Vecinos piden que se haga un plan vial a futuro para El Huajuco

Los planes viales para la zona de la Carretera Nacional deben pensar en lo que va a pasar en los próximos 30 años, y no solo en las necesidades actuales.

Por eso las organizaciones vecinales del sector están pidiendo que no solo Monterrey, sino también el municipio de Santiago, le entre a desfogar la Carretera Nacional mediante proyectos de infraestructura como los que ya lleva a cabo el municipio capital con su plan denominado Corredor Vial Huajuco.

Así, los vecinos ven necesario un plan a futuro de movilidad para El Huajuco a fin de prevenir en las siguientes décadas el colapso vial que todavía no atrapa a los tramos de Santiago y Allende.

Y es que, dijeron, más hacia el sur de la Carretera Nacional urgen planes y acciones a futuro para evitar que en Santiago, e incluso Allende, ocurra lo mismo que en Monterrey, donde la arteria está colapsada.

Para ello, plantearon un plan intermunicipal en el que incluso participe el Estado, pues el crecimiento en el área de toda la Carretera Nacional seguirá “imparable” y, si no se toman medidas desde ahora, el colapso se irá extendiendo cada vez más.

Tras aplaudir que el gobierno de Monterrey sí vaya a hacer el puente que comunicará al oriente con el poniente de la zona de La Rioja, vecinos indicaron que el modelo del Corredor Vial Huajuco debe replicarse en toda la vía e incluso hasta Santiago y Allende para que no haya más desarrollo sin infraestructura previa.

Es más, plantearon que, si no hay proyectos ya ejecutados, como pasos a desnivel y corredores entre las mismas colonias, ya no se autoricen más desarrollos.

Martha Montemayor, integrante de la asociación de vecinos Unidos por el Huajuco y, además, regidora de Movimiento Ciudadano en Monterrey, afirmó que la gran mayoría de las colonias avalan el plan de infraestructura vial que instrumenta el gobierno de Adrián de la Garza, pues dijo que por primera vez se les hizo caso, ya que desde hace 10 o 15 años se los estuvieron solicitando a diferentes alcaldes.

Sin embargo, indicó que “vamos tarde” porque atiende el desarrollo urbano ya existente mientras hay en puerta muchos más fraccionamientos y comercios.

“Se tiene que hacer un esfuerzo intermunicipal por el crecimiento de Santiago, que ya está completamente conurbado con Monterrey, y el impacto sobre el tramo de la Carretera Nacional; el caos es altísimo".

“Tiene que haber una política de infraestructura por delante o de medir la capacidad de carga de la infraestructura vial actual y, si ya no da para más, ya no dar permisos hasta que se tenga la infraestructura adicional”, indicó.

La vecina de la colonia Valle Alto señaló que muchas personas se están yendo a vivir a Santiago e incluso a Allende y vienen a Monterrey o San Pedro a realizar sus actividades cotidianas, por lo que ya no puede solo pensarse en puentes, túneles y calles internas para Monterrey, sino para toda la zona urbana.

“Ahorita, pues, vamos tarde, entonces, ¿qué se está haciendo? Lo que hagan para ayudar a la gente que vive en las zonas está muy bien, pero nos tenemos que poner las pilas para lo que viene”.

“Santiago le tiene que entrar, porque mucha gente está yendo a vivir a Santiago porque ya no consigue acá en Monterrey o porque está más barato, no sé, pero ahí hay más terrenos disponibles y vienen a trabajar a Monterrey y no nomás Santiago; yo estoy hablando de Santiago porque Santiago está inmediatamente conurbado, ya viene gente desde Allende”, indicó.

Este lunes El Horizonte publicó que sí habrá puente en La Rioja que unirá ambos sectores, además de otros proyectos que son parte del Corredor Vial Huajuco y en el cual se invierten $637 millones de pesos.

Esto, según el municipio, beneficiará a 15,000 viviendas y 1,500 autos que cada hora circulan por la Carretera Nacional.

Este plan se dio a conocer luego de que El Horizonte evidenciara el colapso vial que padece la Carretera Nacional y de que pusiera como ejemplo que en 7 kilómetros hay apenas un retorno, como es el del caso de El Uro.

Bien de las mayorías

La vecina Martha Montemayor dijo que Unidos por El Huajuco planteó las obras desde hace más de 10 años y que les alegra que ya se estén llevando a cabo.

Afirmó que no se está descubriendo “el hilo negro”, sino que es parte del plan municipal de desarrollo urbano que otras administraciones no tomaron en cuenta.

Dijo que si hay personas que se ampararon, son las menos y que, aunque tienen derecho, deben pensar en el beneficio social.

“Yo creo que hay que pensar que las decisiones de gobierno se sustenten en el deber ser, que vean un beneficio de mayorías sobre intereses particulares; eso es lo justo y lo correcto. Tienes que ver, poner en la balanza y, obviamente, causando la menor cantidad de daños posibles".

“Como dicen los gringos: a mí no me toquen, pero, pues, el gobierno tiene que ver beneficio de mayoría por las pequeñas molestias que se puedan causar y, finalmente, son obras que se están pidiendo desde hace 10 años que se hagan de conectividad alterna para la gente que vive ahí”, señaló.

