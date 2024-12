Ven probable que NL aplique reconducción presupuestal en 2025

El coordinador de diputados del PAN en el Congreso de Nuevo León, Carlos de la Fuente, confirmó que, hasta este jueves, persiste el empate de votos entre los dos bloques legislativos en torno al Presupuesto 2025.

De mantenerse el escenario para la sesión de este viernes, es probable que el proyecto de gastos no se presente ante el pleno para su aprobación y que para el 2025 se tenga que aplicar la reconducción presupuestal.

Los dos bloques en pugna, PRI-PAN-PRD contra MC-Morena-PT-PVEM; cada uno tiene 21 votos, pero se requieren 22 para autorizar el dictamen en el pleno.

"Si el día de mañana avanzamos en el pleno, podemos conseguir los 22, 25 ó 30 votos, pues con facilidad pudiéramos transitar. Si no, si el mensaje va a ser quedar 21-21, pues, bueno, al final creo que va a perder Nuevo León", advirtió.

El legislador del PAN expuso la situación que prevalece en la víspera de este viernes 20, cuando la legislatura cerrará el período ordinario de sesiones.

"Ahorita estamos, creemos que estamos todavía 21-21, no ha habido ningún cambio de posición de ninguna de las otras bancadas, entonces así difícilmente podríamos transitar el día de mañana", aclaró.

Refirió que si los alcaldes de Morena, PT y Partido Verde están solicitando más recursos para sus municipios, en congruencia con eso, los legisladores de esas bancadas deben apoyar los cambios que impulsa el bloque PRI-PAN-PRD.

"Lo congruente es que sus diputados voten a favor de este proyecto, ojalá que mañana así lo hagan, esperemos que sus alcaldes los puedan convencer. Si el panorama es que vamos a quedar 21-21, pues creo que el único camino que quedaría es la reconducción presupuestal del 2023", sostuvo.

Alegó que no habría problema en alargar las negociaciones del Presupuesto hasta el 31 de diciembre, pero aclaró que no tiene caso si antes no hay un cambio de postura en el bloque MC-Morena-PT y PVEM.

"Si no quieren cambiar su postura y si no quieren darle más recursos a municipios, a poderes y a organismos, difícilmente vamos a cambiar, porque esa es la postura que hemos venido presentado", explicó.

Sin embargo, De la Fuente manifestó que esperan avanzar y que su bloque pueda conseguir el voto que falta.

"Esperemos que podamos avanzar y que podamos conseguir al menos 22 votos", expresó.

-¿Tienen esperanza?

"Nosotros no la vamos a perder porque nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, tanto que citamos al gobernador (ante el Congreso)", expuso.

-El voto 22, ¿de dónde surgiría?

"Pues hay que buscarlo", dijo.

Por separado, la diputada local de MC, Marysol González, afirmó que su bancada tiene la disposición de que se apruebe el presupuesto planteado por el gobernador Samuel García, para que se hagan realidad obras que se requieren.

"Con toda la disposición para que se apruebe un presupuesto justo para la gente, en lo que presentó el gobernador se está contemplando presupuesto para que se construya el Centro Estatal del Autismo y que haya más líneas del Metro, en especial las dos estaciones que van para Santa Catarina", detalló.

