Nuevo León

Viajeros inconformes ante remodelación de Aeropuerto de Monterrey

Aunque usuarios reconocen que los trabajos son para modernizar infraestructura y atención, la falta de información impacta de forma negativa en el AIM

  • 14
  • Enero
    2026

Usuarios y viajeros del Aeropuerto Internacional de Monterrey manifestaron su inconformidad ante las complicaciones que se registran en la Terminal A, derivadas de las obras de remodelación que lleva a cabo el Grupo Aeroportuario del Norte (OMA), las cuales han provocado largos tiempos de espera y dificultades para el traslado del equipaje.

Pasajeros señalaron que, además de las demoras para recoger sus maletas, en diversas ocasiones se ven obligados a recorrer largas distancias entre una terminal y otra, incluso cargando su equipaje, lo que se vuelve aún más complicado cuando se presentan condiciones climatológicas adversas, como la lluvia.

Indicaron que la implementación de pasillos provisionales, así como adecuaciones temporales en accesos y áreas de circulación, ha generado confusión, desorientación y malestar entre quienes arriban o parten del aeropuerto.

Impacto negativo ante falta de información y logística 

Aunque algunos usuarios reconocen que los trabajos buscan modernizar la infraestructura y mejorar el servicio a largo plazo, consideraron que la falta de información clara y de una logística adecuada ha impactado negativamente en su experiencia de viaje.

Ante estas quejas, OMA informó que no se cuenta aún con una fecha definida para la conclusión de las obras, al tratarse de un proyecto integral de expansión y modernización, principalmente en la Terminal A. La empresa señaló que estas acciones tienen como objetivo mejorar la experiencia del pasajero, ampliar la capacidad operativa y atender el crecimiento de la demanda aérea.

El grupo aeroportuario agradeció la comprensión de los usuarios durante el desarrollo de los trabajos; sin embargo, viajeros reiteraron que esperan una mejora en los tiempos de atención y en el manejo del equipaje mientras continúan las remodelaciones.

