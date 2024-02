Víctima colateral de ataque en Colegio Civil enfrenta deuda

Doña Dora Alicia únicamente buscaba comprar verduras en el Mesón Estrella, pero terminó siendo víctima colateral del ataque armado registrado el martes en Colegio Civil.

Ahora debe $40 mil pesos, que no tiene, por la atención médica que recibió a raíz de bala que la alcanzó.

Aquel día la trasladaron al Hospital Universitario, donde le revisaron la pierna que le fue impactada y le cobraron $23 mil pesos por los servicios.

Días después de su alta comenzó a sentir dolores y se dio cuenta de que también tenía esquirlas de bala en el cuello, por lo que decidió regresar.

En el nosocomio no le retiraron los metales, pero sí le efectuaron un nuevo cobro.

El cirujano me dijo que ahí se podrían quedar esas esquirlas, y la cuenta ascendió otro $18 mil pesos que no tengo.

"Yo vendo cositas, plata, para poder ayudarnos porque tengo un muchacho en la universidad, pero así con la herida no puedo trabajar", compartió la mujer.

Sus familiares intentaron aplicar por un apoyo para que la deuda disminuya, sin embargo, no tuvieron éxito.

Dicen que solamente ayudan a personas enfermas, no a personas de accidentes, que tenemos que denunciar.

"¿A quién denunciamos? No sabemos la persona que afectó, fue una balacera, no sabemos si eran tres, cuatro, o cinco personas, no sabemos nada", lamentó Arely Aranda, sobrina de la víctima.

"Queremos ayuda y que se den cuenta de que las personas que sufren daños colaterales por culpa de la delincuencia organizada son las más afectadas", lamentó la familiar.

Así, a través de redes sociales y colectas, la familia está pidiendo apoyo económico para pagar los gastos de un ataque en el que Dora Alicia no tenía nada que ver.

Comentarios